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Волгоград отметит 75-летие победы в Сталинградской битве

Общество
2 февраля, 0:12 UTC+3 ВОЛГОГРАД/МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Праздничные мероприятия посетит президент Владимир Путин

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Волгоград отметит 2 февраля 75-летие победы в Сталинградской битве, в городе состоится военный парад, в памятных мероприятиях примут участие около 200 гостей из стран Европы и СНГ, сообщают организаторы.

В Волгоград приедет и президент России Владимир Путин, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент планирует посетить Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, возложить венок в Зале Воинской славы и цветы к могиле Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова. Путин также посетит интерактивный музей "Россия - моя история", где организована мультимедийная выставка "Имена из солдатских медальонов", и выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте.

Парад на улицах Волгограда

"На площади Павших борцов волгоградцам на параде будут представлены около 70 единиц современной боевой техники, колонну которой возглавит легендарный Т-34 <...> Впервые по городу пройдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300", - рассказали ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

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Жители и гости города увидят самоходные гаубичные установки МСТА-2С19 и 2С-34 "Хоста", танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронированные автомобили "Тигр".

Впервые именно в день годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде состоится воздушный парад. По информации ЮВО, над площадью пролетят вертолеты армейской и оперативно- тактической авиации, будут представлены вертолеты Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", десантно-боевые Ми-35 и Ми-8АМТШ "Терминатор". Штурмовую авиацию представят самолеты Су-25СМ3 "Грач", оперативно-тактическую авиацию - тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные бомбардировщики-истребители Су-34, многоцелевые всепогодные истребители четвертого поколения Су-27, истребители Су-30М2.

Также будет организована выставка боевой техники, где зрители смогут познакомиться и сделать фотографии на память с бронетранспортером БТР-80, боевой машиной пехоты БМП-3, танком Т-90, самоходным артиллерийским орудием "Хоста", ракетными комплексами С-400 и "Панцирь", советским тяжелым мотоциклом М-72, командирским автомобилем ГАЗ времен Великой Отечественной войны.

Праздник для ветеранов

По информации Волгоградской городской думы, в торжествах примут участие не менее 200 гостей, в том числе представители более 10 стран Европы и СНГ, в том числе Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Сербии, Словении, Франции, Чехии. Самое почетное место в праздничных мероприятиях будет отведено ветеранам. В Волгоградской области проживает около 2,1 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 287 из них - участники Сталинградской битвы.

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На Мамаевом кургане, других мемориалах, обелисках и воинских захоронениях пройдут церемонии возложения цветов.

Как рассказали в комитете культуры Волгоградской области, в праздничном концерте перед ветеранами и продолжателями их боевых традиций выступят знаменитые артисты, Ансамбль песни и пляски имени Александрова. В городе пройдет исторический квест на знание истории Сталинградской битвы для студентов и школьников.

Вечером у музея-панорамы "Сталинградская битва" состоится лазерное шоу. На расположенное рядом с музеем четырехэтажное здание, оставшееся со времен Сталинградской битвы в полуразрушенном состоянии, будут проецироваться изображения самолетов и танков, эпизоды боев, восстановления города из руин. "Официально это называется мультимедийным 3D-мэппинг-шоу. В его показе задействованы самые современные проекторы", - рассказал ТАСС директор музея-заповедника Алексей Васин.

Завершится праздник на Центральной набережной Волги артиллерийским салютом и фейерверком, планируется сделать 30 орудийных залпов.

Сталинградская битва

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала переломной в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Германия и ее союзники потеряли здесь убитыми, ранеными и пленными до 1,5 млн человек.

Потери Советской армии составили около 1,2 млн человек. Поисковики до сих пор находят в Волгоградской области останки бойцов, их хоронят с воинскими почестями на мемориальных кладбищах и в братских могилах.

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