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Посвященные Сталинградской битве "Уроки мужества" пройдут в школах России

Общество
2 февраля, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Школьникам расскажут о командующих и героях этого сражения

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Российского военно-исторического общества (РВИО) и работники федеральных и региональных музеев в пятницу проведут для российских школьников "Уроки мужества", посвященные 75-й годовщине победы в Сталинградской битве. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

"Работники исполнительной дирекции военно-исторического общества, наши друзья - директора музеев - сегодня придут в школы, причем не только в Москве, а по всей стране, и проведут "Урок мужества", посвященный победе в Сталинградской битве и ее значению. Мы рассчитываем, что уроки охватят как учеников начальной школы, так и старших классов. Я лично проведу такой урок в московском поселке Коммунарка для учащихся третьего класса", - сказал он.

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Как отметил научный директор РВИО Михаил Мягков, для этих уроков коллектив общества подготовил материалы, которые находятся в открытом доступе.

"Мы подготовили специальные материалы, где есть информация о Сталинградской битве, о наших войсках и позициях противника, международной ситуации, командующих и героях этой битвы. Там есть презентации, фотографии, видеоматериалы, которые помогут провести эти уроки. Материалы размещены на нашем сайте, поэтому с их помощью проводить такие уроки могут и обычные учителя истории", - сказал Мягков в беседе с ТАСС.

Сталинградская битва коренным образом изменила ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Германия так и не смогла оправиться от этого поражения, крупнейшего по своим масштабам в ее военной истории. Победы советских войск под Москвой и Сталинградом военные историки называют предвестниками Победы 9 мая 1945 года.

Президент России Владимир Путин 20 февраля прошлого года подписал указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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