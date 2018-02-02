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"Цифровое небо Победы" загорится над страной в честь юбилея победы в Сталинградской битве

Общество
2 февраля, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Участники акции спроецируют фотографии военных лет в небе над городами

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Всероссийский флэшмоб "Цифровое небо Победы", посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве, пройдет в пятницу по всей стране. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Музея Победы на Поклонной горе, участники акции спроецируют фотографии военных лет в небе над городами.

"В рамках всероссийского флэшмоба, организованного Музеем Победы, 2 февраля "Цифровое небо Победы" загорится по всей России в честь 75-летней годовщины победы в Сталинградской битве", - сообщили в музее.

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Чтобы принять участие в акции, необходимо скачать специальное приложение Spheroid Universe AR, которое доступно для гаджетов на платформах iOS и Android. Благодаря технологиям дополненной реальности пользователи смогут сделать фото оживших кадров военной хроники из экспозиции #МЫСТАЛИНГРАД в небе под залпы праздничного салюта. По итогам акции на сайте Музея Победы будет размещена галерея снимков.

"К великому сожалению, с каждым годом остается все меньше живых свидетелей и участников тех событий. Но память о людях и атмосфере той эпохи не должна стираться. С помощью современных технологий у нас есть возможность хотя бы частично компенсировать эти потери, а также сделать рассказ о событиях Великой Отечественной войны более ярким", - отметил директор музея Александр Школьник.

Сталинградская битва коренным образом изменила ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Германия так и не смогла оправиться от этого поражения, крупнейшего по своим масштабам в ее военной истории. Победы советских войск под Москвой и Сталинградом военные историки называют предвестниками Великой Победы 9 мая 1945 года.

Президент России Владимир Путин 20 февраля прошлого года подписал указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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