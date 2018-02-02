Совет по правам человека обсудит проблему донорства в России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) соберется в пятницу на специальное заседание по теме "Роль гражданского общества в развитии донорства". Мероприятие будет посвящено вопросам развития донорского движения в Российской Федерации.

Ожидаются выступления представителей Минздрава РФ, директора Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, председателя Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Раисы Лукутцовой, президента Российского фонда помощи (Русфонда) Льва Амбиндера. Кроме того, в мероприятии планируют принять участие уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, советник президента России Александра Левицкая, представители медицинских и правозащитных организаций.

Донорство костного мозга

Амбиндер сообщил ТАСС, что одним из вопросов в повестке заседания станет тема развития в России Национального регистра доноров костного мозга.

Регистр - это база данных потенциальных доноров костного мозга. Потенциальными донорами становятся добровольцы в возрасте от 18 до 45 лет без серьезных заболеваний. Добровольцы сдают кровь, которая поступает в одну из лабораторий по стране, где определяется фенотип донора (характеристики генов тканевой совместимости человека) и заносится в локальный регистр. Национальный регистр доноров костного мозга должен объединить в себе все данные локальных регистров, эта работа в России ведется при поддержке Русфонда.

"С 2014 года локальные регистры уже объединились при поддержке Русфонда на базе НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой в Национальный регистр", - рассказал Амбиндер.

Главная проблема, по его словам, заключается в том, что "наши регистры крохотные, до сих пор развиваются и по старой технологии типируют образцы крови добровольцев, пожелавших стать потенциальными донорами костного мозга". "Эта технология, - по утверждению Амбиндера, - требует в разы больше денег на закупку реагентов, чем внедренная шесть лет назад в ФРГ". "Новая технология, за внедрение контрой выступает Русфонд, снижает как минимум вдвое цены на реагенты, а также повышает качество и скорость типирования", - рассказал президент Русфонда.

Новые технологии

Глава Русфонда пояснил, что российские клиники типируют потенциальных доноров в приспособленных условиях - в клинических лабораториях. "Вместе со старой технологией такая организация производства обречена на низкую эффективность и обходится стране избыточно дорого. Разница в стоимости измеряется сотнями миллионов рублей ежегодно", - подчеркнул он. По словам Амбиндера, "нужны отдельные, специально оборудованные лаборатории в совместном управлении клиник и НКО".

Амбиндер сообщил, что Русфонд уже приступил к регистрации такого совместного предприятия с Казанским (Приволжским) федеральным университетом. "Это будет СП АНО "Казанский (Приволжский) регистр доноров костного мозга". СП будет обладать всеми необходимыми компетенциями для организации производства фенотипов доноров. Наша программа ускорения строительства Национального регистра доноров костного мозга предусматривает создание в России нескольких таких СП АНО, чтобы через пять лет страна могла вчетверо - до 300-320 тыс. добровольцев - увеличить Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. "Русфонд готов за пять лет профинансировать эту программу, инвестировав 1,6 млрд рублей", - сообщил Амбиндер. По словам главы Русфонда, на сегодняшний день в Национальном регистре РФ находятся 74 тыс. потенциальных доноров из российских локальных регистров.

При этом, по словам собеседника агентства, Минздрав РФ не поддерживает создание совместных предприятий с НКО.

В пресс-службе Минздрава не смогли прокомментировать инициативу Русфонда на момент подготовки материала, а также позицию Минздрава относительно развития Единого реестра доноров костного мозга.