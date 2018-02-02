Глава Минприроды РФ проведет в Иркутске заседание комиссии по проблемам экологии Байкала

ИРКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Минприроды России Сергей Донской проведет в пятницу в Иркутске совещание межведомственной комиссии (МВК) по экологическим проблемам Байкала, сообщает пресс-служба министерства.

"В ходе МВК будут рассмотрены результаты работы по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания об экологическом развитии Байкальской природной территории в августе 2017 года", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе заседания будет озвучена информация о проведении мониторинга очагов вредных организмов в байкальских лесах.

"Руководитель Росгидромета Максим Яковенко выступит с докладом о состоянии мониторинга уникальной экосистемы озера Байкал и задачах его развития в целях учета уникальных особенностей озера", - отмечают в министерстве. Кроме того, будут заслушены доклады о мерах по восстановлению популяции байкальского омуля, запрет на вылов которого был установлен Росрыболовстом с ноября 2017 года.

4 августа 2017 года президент России Владимир Путин провел в поселке Танхой (Республика Бурятия), на берегу Байкала, совещание по вопросам защиты озера. Обсуждались проблемы местных жителей, экологическая безопасность. Глава государства поручил определить "оптимальные решения проблемы экологии и социально-экономического развития байкальской территории".

Байкал - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, это самое глубокое озеро на Земле, его глубина достигает 1620 метров. Кроме того, Байкал - самое большое озеро России и шестое по этому показателю в мире. Объем пресной воды в нем составляет 20% от всех мировых запасов. Озеро отличается уникальной флорой и фауной: 3/4 обитающих в нем видов являются эндемичными.