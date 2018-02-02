Города-хозяева ЧМ-2018 запускают процедуру добровольной аккредитации таксистов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Прием заявок от компаний такси, желающих пройти аккредитацию для работы на чемпионате мира по футболу летом 2018 года, начался в российских городах, которые примут матчи турнира. Процедура аккредитации добровольная, порядок ее прохождения и требования разрабатываются и утверждаются региональными властями. О том, как будут проверять таксистов, и какие преимущества получат аккредитованные компании, - в материале ТАСС.

Пройти добровольную процедуру аккредитации смогут перевозчики в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Где-то уже все готово к приему заявок от таксомоторных компаний, в отдельных городах власти еще согласовывают или дорабатывают необходимые документы и регламенты. Водители такси опасаются, что далеко не все компании смогут пройти отбор.

Зачем нужна аккредитация

Аккредитация должна помочь улучшить качество и безопасность услуг такси и уберечь болельщиков и туристов от нечестных водителей и переплат за поездки. В регионах признают, что таксисты довольно часто повышают тарифы в период праздников и массовых мероприятий.

"Рост тарифов такси есть всегда, когда возникает коллапс, или когда праздничные дни. Каковы будут тарифы на период проведения чемпионата, сложно сказать, но я уверена, что они будут завышены", - рассказала ТАСС директор Ассоциации туристических агентств Ростовской области Наталья Косьмина.

Добровольную аккредитацию такси уже не первый год проводят в столице зимней олимпиады 2014 года Сочи. Она помогает сохранять этот вид транспорта доступным, рассказала ТАСС член правления Сочинского делового клуба, гендиректор туроператора "Ривьера-Сочи" Бэлла Тарасова.

"Как правило, во время крупных международных мероприятий в Сочи цены на проезд в такси рекомендованы или регулируются. Стоимость перевозок не завышена... Но, конечно, это такси аккредитованных транспортных компаний, - подчеркнула Тарасова. - Не буду идеализировать - в Сочи даже сегодня можно нарваться на "бомбил", которые потребуют плату по двойному тарифу, но это редкий случай".

Кроме того, уверены эксперты, добровольная аккредитация такси в городах чемпионата мира позволит исключить использование старых, грязных машин, повысит качество обслуживания и культуру водителей. "По опыту предыдущей аккредитации на Кубок конфедераций (прошел летом 2017 года - прим. ТАСС) [могу сказать, что] прошли только известные крупные проверенные компании, у которых и так с безопасностью все на высоком уровне. Думаю, что и аккредитация на ЧМ пройдет тоже под таким лозунгом", - рассказал ТАСС директор по развитию московского таксопарка "Букет" (Москва) Вадим Гладышев.

Без аккредитации не пустят

К проведению процедуры аккредитации практически все готово в Калининградской и Свердловской областях. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Герасименко рассказал ТАСС, что прием заявок от перевозчиков в Екатеринбурге начнется с 15 февраля.

"Мы уже утвердили план, где будут организованы стоянки такси, как они будут подъезжать на периметр объекта. Это необходимо, чтобы уйти от нелегальных перевозчиков, которые не гарантируют безопасность пассажиров", - пояснил он. По словам замминистра, если перевозчик не получит аккредитацию, он не сможет подъезжать в ту зону безопасности, куда будет разрешено подъезжать аккредитованному такси, то есть как можно ближе к тому или иному спортивному объекту.

В Калининградской области сформировали межведомственную комиссию по добровольной аккредитации служб такси. Сама процедура началась 1 февраля и завершится 1 июня. С февраля по май планируют провести аккредитацию такси в Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта региона. В дни проведения турнира въезжать на территорию, прилегающую к стадиону в Ростове-на-Дону, сможет только аккредитованный транспорт.

Цвет, язык, кондиционер и другие требования

Чтобы получить аккредитацию, перевозчикам нужно соответствовать определенным требованиям. Их устанавливает каждый регион самостоятельно. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Герасименко, для аккредитации в регионе таксомоторной компании необходимо, в первую очередь, иметь разрешение на осуществление перевозок, установленное федеральным законом.

"Кроме того, к перевозчику будут предъявляться дополнительные требования - наличие мобильного приложения, возможность безналичного расчета, автомобили одной цветовой гаммы - желтый, белый и темный", - сказал замминистра. В рамках аккредитации водителей дополнительно проверят на отсутствие судимости. Получившим аккредитацию перевозчикам будет рекомендовано не превышать определенный ценовой порог. По предварительным данным, максимальную рекомендованную цену за километр пути установят на уровне 50 рублей.

Среди требований, которые будут предъявлять к таксомоторным компаниям для получения аккредитации и перевозки пассажиров к стадиону "Ростов-Арена" - возможность безналичной оплаты и наличие диспетчеров со знанием английского языка. Экологический класс автомобиля должен быть не ниже четвертого, обязательно наличие кондиционера или системы климат-контроля, интернет-сайта или мобильного приложения.

Схожие требования и в Калининградской области. Машины аккредитованных перевозчиков должны быть не старше пяти лет, окрашены в желтый цвет, с "шашечками" и фонарем на крыше, оборудованные кондиционером или климат-контролем, системой для безналичной оплаты, экологический класс автомобилей - не ниже четвертого. Диспетчерские службы такси должны будут иметь в штате операторов со знанием английского языка не ниже уровня Intermediate.

Требования осилят не все

Сами перевозчики с настороженностью воспринимают новости об аккредитации. Некоторые требования, по мнению таксистов, смогут выполнить далеко не все компании. Как рассказал ТАСС председатель объединенного профсоюза такси города Саранска Александр Виноградов, ранее до представителей отрасли были доведены предварительные требования, которым должно соответствовать такси, чтобы иметь возможность работы во время чемпионата мира.

"Сообщалось, что аккредитацию будут получать только белые и желтые такси, машина должна быть не старше пяти лет, в ней должен находиться банковский терминал. И был указан практически невыполнимый пункт - операторы службы заказа такси должны владеть английским языком", - сказал Виноградов.

В Калининграде региональные службы такси не спешат с принятием решения об аккредитации и оценивают затраты, необходимые для исполнения требований. Представители ряда компаний сообщили, что вообще не планируют участвовать в процедуре. "Слишком высокие требования, и многие не могут их исполнить", - сказал ТАСС представитель одного из перевозчиков, уточнив, что его предприятие участвовать в аккредитации не будет. Это, по его словам, связано со снижением доходов компании из-за падения цен на услуги такси в течение трех лет при росте затрат на содержание автомобилей, в том числе на топливо.

"На калининградский рынок сейчас заходят московские компании, которые закупают автомобили, насыщают парк более или менее новыми автомобилями, они могут себе это позволить, но местные компании на это вряд ли пойдут", - пояснил собеседник агентства.

В петербургской компании "Таксовичкоф" также считают, что требования для получения аккредитации будут достаточно жесткие. Предварительный проект порядка аккредитации ранее опубликовали на сайте правительства Санкт-Петербурга. "С одной стороны далеко не у всех таксомоторных компаний есть мобильное приложение или сайт на английском языке и оператор со знанием английского не ниже уровня Intermediate. С другой - такси-агрегаторы не могут гарантировать экологический класс транспортного средства не ниже "Евро 4", а также кондиционера или системы климат- контроля в каждой машине, так как их бизнес-модель не предусматривает собственного автопарка", - рассказал гендиректор компании Максим Федоров.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.