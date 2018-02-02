DM: британская монета номиналом в один фунт выставлена на аукцион eBay за $2 тыс.

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Ошибка Королевского монетного двора Великобритании при чеканке 1-фунтовой монеты может принести ее нынешнему владельцу £1,4 тыс. (почти $2 тыс.). Именно за подобную сумму выставлена на интернет-аукцион eBay такая "неправильная монета", сообщает в пятницу газета Daily Mail.

Желанный для нумизматов денежный знак вместо 12-гранного по дизайну вышел из станка круглым. "Эта однофунтовая новая монета (введенная в обращение и отчеканенная в прошлом году) была создана на диске для чеканки предыдущего однофунтовика, а не на новом биметаллическом, что случается чрезвычайно редко", - приводит издание заявление компании Change Checker. Только на прошлой неделе ее эксперты уже выявили три подобные монеты.

Самая первая из них, обнаруженная в городе Бернем-он-Си (английское графство Сомерсет), уже продана на eBay за £205 (почти $300).

В прошлом году был выявлен редчайший однофунтовик "с двойной датой": на одной стороне был указан 2016 год, а на обратной - 2017-й. Специалисты советуют тем, кто полагает, что у них есть один из таких раритетов, обращаться за верификацией в Королевский музей монетного двора.

Пока неизвестно, как отмечает Daily Mail, сколько может находиться в обращении таких монет.

Новая монета номиналом в £1 стерлингов ($1,4) была введена в оборот в октябре прошлого года вместо круглых монет, к которым в Соединенном Королевстве привыкли на протяжении более 30 лет. Новый денежный знак, состоящий из 12 граней, немного легче и тоньше старого круглого: его масса составляет 8,75 грамма вместо старых 9,5, а толщина - 2,8 миллиметра вместо 3,15. К тому же, в отличие от старого, он является двухцветным: его края сделаны из золотистой никелевой латуни, а центральная часть - из сплава на никелевой основе серебристого цвета. На лицевой стороне под портретом королевы Елизаветы II изображен похожий на голограмму символ национальной валюты Соединенного Королевства, который при изменении угла зрения меняется на единицу. В британском Минфине эту монету называют самой защищенной в мире, а ее выход стал ответом на действия фальшивомонетчиков, из-за которых в обороте тогда находилось около 45 млн поддельных металлических денежных знаков этого достоинства.