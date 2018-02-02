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Министр Польши: страна выполняет запрет вырубки Беловежской пущи

Общество
2 февраля, 16:52 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 2, февраля. /ТАСС

Министр окружающей среды республики Хенрик Ковальчик отметил, что после 20 ноября нет никаких признаков вырубки деревьев, за исключением угрожающих безопасности жизни или здоровья людей

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ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Польша полностью выполняет запрет вырубки деревьев в Беловежской пуще, введенный судом ЕС, за исключением случаев, когда это необходимо из соображений безопасности. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр окружающей среды республики Хенрик Ковальчик.

"После вчерашнего визита [в Беловежскую пущу] и осмотра территории я могу смело сказать, что постановление суда выполняется", - заявил он.

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"Нет никаких признаков вырубки деревьев после 20 ноября, за исключением тех, которые угрожают безопасности жизни или здоровья людей", - добавил министр. По его словам, созданы специальные комиссии, в состав которых входят лесники, пожарные и полицейские. "Комиссия принимает решения, какие деревья необходимо убрать из соображений безопасности", - указал он.

Скандал вокруг Беловежской пущи продолжается уже несколько месяцев. По планам правительства Польши, вырубке в заповеднике подлежали около 1,3 млн деревьев, зараженных опасным вредителем - короедом-типографом. Экологи протестуют против этих действий и требуют дать возможность реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива. Ранее суд ЕС после иска Еврокомиссии к польскому правительству постановил немедленно прекратить вырубку деревьев; однако, как сообщают экологи, это решение выполнено не было.

В ноябре суд ЕС постановил, что Польша должна немедленно прекратить активное лесопользование в Беловежской пуще, за исключением случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности. Если Польша нарушит это постановление, суд обяжет ее выплачивать Еврокомиссии по меньшей мере €100 тысяч в день.

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