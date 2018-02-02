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Сурок Фил из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

Общество
2 февраля, 16:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По данным издания USA Today, прогнозы грызуна сбываются лишь примерно в 40% случаев

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НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Еще шесть недель зимы предсказал в пятницу утром сурок Фил, обитающий в городке Панксутони (штат Пенсильвания).

В 07:20 утра (15:20 мск) члены городского клуба "Внутренний круг" достали 10-килограммовое животное из его норы на холме Гобблер-Ноб. Если сурок пугается своей тени и прячется в нору, то, по народному поверью, это означает, что зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны. На этот раз утро выдалось солнечным.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель "Клуба сурка" Билл Купер, честь оглашать метеопрогноз доверена председателю "Внутреннего круга" Биллу Дили. Согласно местным поверьям, сурок Фил никогда не ошибается в прогнозах, а если прогноз все-таки не оправдывается, то ответственность за это ложится на председателя "Внутреннего круга", неверно истолковавшего предсказание сурка, полный титул которого - "Панксутони Фил, величайший из видящих будущее, мудрейший из мудрых, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды". По оценкам газеты USA Today, прогнозы Фила оправдываются лишь примерно в 40% случаев.

Традиция определять приход весны, наблюдая 2 февраля за поведением грызуна, пришла в Северную Америку вместе с немецкими иммигрантами - "пенсильванскими немцами". Роль предсказателя погоды в Германии в XIX веке выполнял барсук. В штате Пенсильвания барсуков нет, и переселенцы возложили эту задачу на сурка.

По данным интернет-портала Penn.live, первым эту идею выдвинул в 1886 году издатель местной газеты Punxsutawney Spirit, а в 1899 году в городке был создан "Клуб сурка" и началось ежегодное паломничество на Гобблер-Ноб, где расположена "официальная резиденция" этого зверька. За годы существования традиции Панксутони Фил снискал широкую известность - в 1986 году он "нанес визит" президенту США Рональду Рейгану в Вашингтоне, в 1993 году компания Columbia Pictures выпустила фильм "День сурка", в 1995 году сурок стал "звездой" в шоу телеведущей Опры Уинфри. В 2001 году сурку был организован тур по Нью-Йорку, а в 2003 году Эдвард Ренделл стал первым губернатором штата Пенсильвания, совершившим вместе с членами "Внутреннего круга" предрассветный поход на Гобблер-Ноб.

Разумеется, речь идет не об одном и том же зверьке, так как продолжительность жизни сурка составляет около шести лет. К тому же у Фила есть несколько дублеров, замещающих его в тех случаях, когда "народный метеоролог" по каким-то причинам не может выполнять свои обязанности.

Доходы от туризма

На День сурка в Панксутони ежегодно приезжают около 30 тыс. туристов. Согласно оценкам Торговой палаты Панксутони, эти ежегодные торжества обеспечивают поступления в местную экономику в размере $1 млн.

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