Сурок Фил из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Еще шесть недель зимы предсказал в пятницу утром сурок Фил, обитающий в городке Панксутони (штат Пенсильвания).

В 07:20 утра (15:20 мск) члены городского клуба "Внутренний круг" достали 10-килограммовое животное из его норы на холме Гобблер-Ноб. Если сурок пугается своей тени и прячется в нору, то, по народному поверью, это означает, что зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны. На этот раз утро выдалось солнечным.

Pennsylvania's most famous groundhog, Punxsutawney Phil, sees his shadow, predicting six more weeks of winter-like weather #GroundhogDay https://t.co/8nafnyWZp6 pic.twitter.com/UkzHXKpemT — CBS News (@CBSNews) 2 февраля 2018 г.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель "Клуба сурка" Билл Купер, честь оглашать метеопрогноз доверена председателю "Внутреннего круга" Биллу Дили. Согласно местным поверьям, сурок Фил никогда не ошибается в прогнозах, а если прогноз все-таки не оправдывается, то ответственность за это ложится на председателя "Внутреннего круга", неверно истолковавшего предсказание сурка, полный титул которого - "Панксутони Фил, величайший из видящих будущее, мудрейший из мудрых, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды". По оценкам газеты USA Today, прогнозы Фила оправдываются лишь примерно в 40% случаев.

Традиция определять приход весны, наблюдая 2 февраля за поведением грызуна, пришла в Северную Америку вместе с немецкими иммигрантами - "пенсильванскими немцами". Роль предсказателя погоды в Германии в XIX веке выполнял барсук. В штате Пенсильвания барсуков нет, и переселенцы возложили эту задачу на сурка.

По данным интернет-портала Penn.live, первым эту идею выдвинул в 1886 году издатель местной газеты Punxsutawney Spirit, а в 1899 году в городке был создан "Клуб сурка" и началось ежегодное паломничество на Гобблер-Ноб, где расположена "официальная резиденция" этого зверька. За годы существования традиции Панксутони Фил снискал широкую известность - в 1986 году он "нанес визит" президенту США Рональду Рейгану в Вашингтоне, в 1993 году компания Columbia Pictures выпустила фильм "День сурка", в 1995 году сурок стал "звездой" в шоу телеведущей Опры Уинфри. В 2001 году сурку был организован тур по Нью-Йорку, а в 2003 году Эдвард Ренделл стал первым губернатором штата Пенсильвания, совершившим вместе с членами "Внутреннего круга" предрассветный поход на Гобблер-Ноб.

Разумеется, речь идет не об одном и том же зверьке, так как продолжительность жизни сурка составляет около шести лет. К тому же у Фила есть несколько дублеров, замещающих его в тех случаях, когда "народный метеоролог" по каким-то причинам не может выполнять свои обязанности.

Доходы от туризма

На День сурка в Панксутони ежегодно приезжают около 30 тыс. туристов. Согласно оценкам Торговой палаты Панксутони, эти ежегодные торжества обеспечивают поступления в местную экономику в размере $1 млн.