Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: вспышка сезонного гриппа в США вызвала чрезвычайную ситуацию в госпиталях страны

Общество
2 февраля, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Медэксперт Медицинского центра при Бирмингемском госпитале в штате Алабама Сара Нэфзигер отметила, что болезнь протекает сложнее, чем в прошлые годы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 февраля. Вспышка сезонного гриппа в США, самая острая за последние почти десять лет, потребовала от лечебниц страны срочной мобилизации их возможностей для госпитализации резко возросшего числа заболевших. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

"Отделения неотложной помощи по всем Соединенным Штатам в последние недели заполнены посетителями с жалобами на респираторные заболевания, что вынудило госпитали срочно заняться поиском помещений для размещения больных, ограничить прием других пациентов и отложить проведение плановых операций", - пишет газета.

Смотрите также

СМИ: 37 детей скончались в США от гриппа

Fox: в США из-за гриппа отменили занятия в школах 11 штатов

На середину января, по сведениям издания, число заболевших гриппом превысило аналогичные показатели сезонных вспышек инфлюэнцы последнего десятилетия, за исключением зимнего сезона 2009/10 годов, когда новый штамм гриппа вызвал глобальную эпидемию. В этом сезоне, как сообщается, доминирует штамм H3N2, считающийся особенно опасным и довольно устойчивым к воздействию любых, применяемых в настоящее время вакцин. Согласно последним данным Центров по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC), показатель госпитализации уже превысил уровень сезонной вспышки респираторных заболеваний 2014/15 годов, когда от связанных с гриппом недомоганий в стране скончались почти 56 тыс. человек.

В медицинской организации нью-йоркского Сити, NYC Health & Hospitals, осуществляющей руководство федеральными госпиталями Нью-Йорка, сообщили о 40-процентном увеличении, по сравнению с прошлым годом, числа обратившихся за помощью заболевших гриппом людей. В Мемориальном госпитале Грэди в Атланте (штат Джорджия) известили об уже 25-процентном росте этого показателя в сравнении с минувшем годом.

"Наше отделение неотложной помощи заполнено до отказа, а наши службы полностью мобилизованы. Мы фактически переполнены", - прокомментировал ситуацию руководитель отделения неотложной помощи госпиталя Грэди Генри Эталла.

О чрезвычайной ситуации в медицинских учреждениях рассказала газете и медэксперт Медицинского центра при Бирмингемском госпитале в штате Алабама Сара Нэфзигер. "Мы наблюдаем не только увеличение числа заболевших, но и осложнение самого заболевания, - сказала она. - Болезнь сейчас протекает гораздо сложнее, чем это было в прошлые годы". Всего, по данным CDC, сезонное заболевание гриппом получило широкое распространение в 49 штатах страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на Родину
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
Захарова: неучастие ряда оппозиционеров Сирии в конгрессе в Сочи было политической ошибкой
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Минфин США считает, что санкции против госдолга РФ повредят и Москве, и Вашингтону
Темы дня
Новости партнеров
Реклама