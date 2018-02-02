WSJ: вспышка сезонного гриппа в США вызвала чрезвычайную ситуацию в госпиталях страны

ТАСС, 2 февраля. Вспышка сезонного гриппа в США, самая острая за последние почти десять лет, потребовала от лечебниц страны срочной мобилизации их возможностей для госпитализации резко возросшего числа заболевших. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

"Отделения неотложной помощи по всем Соединенным Штатам в последние недели заполнены посетителями с жалобами на респираторные заболевания, что вынудило госпитали срочно заняться поиском помещений для размещения больных, ограничить прием других пациентов и отложить проведение плановых операций", - пишет газета.

На середину января, по сведениям издания, число заболевших гриппом превысило аналогичные показатели сезонных вспышек инфлюэнцы последнего десятилетия, за исключением зимнего сезона 2009/10 годов, когда новый штамм гриппа вызвал глобальную эпидемию. В этом сезоне, как сообщается, доминирует штамм H3N2, считающийся особенно опасным и довольно устойчивым к воздействию любых, применяемых в настоящее время вакцин. Согласно последним данным Центров по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC), показатель госпитализации уже превысил уровень сезонной вспышки респираторных заболеваний 2014/15 годов, когда от связанных с гриппом недомоганий в стране скончались почти 56 тыс. человек.

В медицинской организации нью-йоркского Сити, NYC Health & Hospitals, осуществляющей руководство федеральными госпиталями Нью-Йорка, сообщили о 40-процентном увеличении, по сравнению с прошлым годом, числа обратившихся за помощью заболевших гриппом людей. В Мемориальном госпитале Грэди в Атланте (штат Джорджия) известили об уже 25-процентном росте этого показателя в сравнении с минувшем годом.

"Наше отделение неотложной помощи заполнено до отказа, а наши службы полностью мобилизованы. Мы фактически переполнены", - прокомментировал ситуацию руководитель отделения неотложной помощи госпиталя Грэди Генри Эталла.

О чрезвычайной ситуации в медицинских учреждениях рассказала газете и медэксперт Медицинского центра при Бирмингемском госпитале в штате Алабама Сара Нэфзигер. "Мы наблюдаем не только увеличение числа заболевших, но и осложнение самого заболевания, - сказала она. - Болезнь сейчас протекает гораздо сложнее, чем это было в прошлые годы". Всего, по данным CDC, сезонное заболевание гриппом получило широкое распространение в 49 штатах страны.