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СМИ: семья Грудинина приобрела дом в Испании за почти €800 тыс.

Общество
2 февраля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Общая площадь дома составляет 200 кв. метров

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Семья кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина приобрела недвижимость в испанском городе Салоу общей площадью более 200 кв. метров. Как в пятницу утверждает на своем сайте телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказались данные регистратора в Салоу, стоимость дома превышает €780 тыс.

"Недвижимость общей площадью более 200 кв. метров приобретена осенью 2017 года. Согласно данным из выписки реестра недвижимости, стоит дом почти миллион долларов - €781,614 тыс.", - говорится в сообщении. Отмечается, что в доме три этажа, на участке расположен бассейн.

ЦИК на заседании 12 января зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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