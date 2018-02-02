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СМИ: Чак Норрис подал иск против CBS и Sony TV на $30 млн

Общество
2 февраля, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Актеру не выплатили полагающуюся по контракту прибыль от показа сериала "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", утверждает издание Deadline Hollywood

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Чак Норрис

Чак Норрис

© AP Photo/Larry Papke

ТАСС, 2 февраля. Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис во вторник подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) против корпорации CBS Corp и компании Sony Pictures Television, не выплативших ему прибыль от показа сериала Лесли Грифа и Пола Хаггиса "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" (Walker, Texas Ranger, 1993-2001). Об этом в пятницу сообщил интернет-портал Deadline Hollywood.

По его данным, компании не выплатили актеру оговоренную в контракте 23%-ную "прибыль, полученную за использование бренда Уокера". Речь идет о сумме $30 млн, уточняет издание. 

"CBS и Sony существенно нарушили свои обязательства перед Чаком Норрисом и компанией Top Kick Productions (Компания Чака Норриса - прим. ТАСС), - значится в тексте иска, опубликованном на сайте портала, - ответчики сознательно продавали и распространяли бренд такими способами, которые позволяли получать высокие гонорары, но при этом не выплачивали долю компании".

В сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" Чак Норрис сыграл главную роль - рейнджера Корделла Уокера, ветерана Вьетнамской войны и эксперта по боевым искусствам.

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