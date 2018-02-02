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У мужа королевы Дании обнаружена опухоль легкого

Общество
2 февраля, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Отмечается, что опухоль оказалась доброкачественной

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Датские врачи диагностировали опухоль левого легкого у 83-летнего принца Хенрика, супруга королевы страны Маргрете II. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу королевским дворцом.

"Его Королевское Высочество был госпитализирован в воскресенье 28 января в отделение легочной хирургии Королевской больницы Копенгагена, чтобы исследовать опухоль на левом легком, - говорится в документе. - К счастью, опухоль оказалась доброкачественной".

Отмечается, что принц Хенрик пройдет курс лечения в госпитале, после чего сможет вернуться в замок Фреденсборг. Недомогание принц Хенрик почувствовал на минувшей неделе во время поездки в Египет.

Летом минувшего года супруг датской королевы сенсационно заявил, что не хочет, чтобы его хоронили рядом с женой после того, как они оба уйдут из жизни. В последние годы он также неоднократно говорил журналистам, что недоволен своей жизнью при дворе и титулом принца-консорта, от которого он отказался после официального ухода на пенсию в конце 2015 года. Вскоре после шокировавшего Данию заявления принца королевский дворец объявил о том, что у него диагностирована прогрессирующая деменция (приобретенное слабоумие).

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