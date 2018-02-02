В ДК Ставрополя оборудуют площадки для проведения молодежной премии

СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Площадки для воркаута, паркура и уличных танцев появятся в Доме культуры и спорта города Ставрополя на два дня проведения первой Всероссийской премии за развитие уличного современного спорта и искусства "Кардо". В здании также будет оборудован молодежный центр, сообщил ТАСС организатор премии Валентин Работенко.

"Будут задействованы два этажа - холл на третьем этаже превратится в зону для проведения финала премии по паркуру, воркауту и танцам. Холл второго этажа стает настоящим молодежным центром - там будут организованы альтернативные площадки, будет возможность окунуться в виртуальную реальность, покататься на гироскутерах, позаниматься на мастер-классах", - сказал он.

В холле на втором этаже будет идти прямая трансляция финалов чемпионатов по различным направлениям уличного спорта. Как пояснили организаторы, на площадках используют сборно-разборные конструкции, их перевезут с существующих площадок. После проведения премии они будут дальше использоваться для тренировок и других соревнований.

Как уже сообщал ТАСС, первое вручение премии "Кардо" состоится в Ставрополе 18 февраля, финальные чемпионаты пройдут 17 февраля. Вручение состоится по шести номинациям: танцор года, трейсер года, воркаутер года, общественник года, предприниматель года, медиамейкер года. Проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Участниками станут более 4 тыс. человек - активисты и волонтеры, спортсмены, участники профессиональных номинаций, мировые и федеральные эксперты, представители органов власти и журналисты. География проекта включает все 85 регионов России.