СПЧ и ФМБА создали рабочую группу по проблеме донорства

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) решили создать рабочую группу по разработке предложений для развития донорства.

Об этом заявил глава СПЧ по итогам специального Совета, обсуждавшего роль гражданского общества в развитии донорства, и в частности, донорства и пересадки костного мозга.

"Мы договорились с ФМБА создать рабочую группу по данной проблеме. Мы договорились - будем рассматривать проблему развития этой отрасли как комплексную проблему и исходить из того, что вопросы донорства - они требуют объединения усилий государства и гражданского общества", - сказал он, отметив, что "нельзя сваливать на государство, точно так же, как нельзя сказать, что все решит гражданское общество".

О готовности принять участие в работе этой группы представителей Минздрава заявил также принимавший участие в заседании совета статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников. "Министерство готово включиться в ту рабочую группу о которой вы говорили", - сказал он.

Предложения по решению проблем

В ходе заседания СПЧ его участники уделили особое внимание проблеме пересадки костного мозга. Руководители крупнейших благотворительных фондов высказали свои предложения по развитию этой сферы медицины.

В частности, член СПЧ, глава благотворительного фонда "Русфонд" Лев Амбиндер указал на отставание России в создании регистра потенциальных доноров костного мозга. "У американцев регистр насчитывает 8,7 млн потенциальных доноров костного мозга, в России регистр насчитывает 74 тыс. человек", - сообщил глава "Русфонда", отметив, что решения о создании таких регистров в США и в России было принято 40 лет назад.

По словам Амбиндера, в Германии такой регистр стали создавать в 1986 году, и в настоящий момент он является крупнейшим в мире в пересчете на численность населения - 7,6 млн при 82 млн населения. При этом член СПЧ указал, что в России не принят закон о регистре, а среди научного сообщества нет единой позиции по данной проблеме.

Со свой стороны, директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Чистякова заявила, что считает более важным создание новых медицинских центров в регионах, которые будут способны осуществлять пересадку костного мозга. "На мой взгляд, сколько бы мы доноров неродственных в российский регистр ни добавили, количества трансплантаций костного мозгла в России не увеличится. Настоящая проблема - это количество коек. Этот вид помощи недоступен, потому что нет коек, нет команд [врачей]", - заявила она.

"Первое, самое главное - не построить стены, а подготовить команды - команды гематологов, трансплантологов, трансфузиологов, специалистов лабораторной диагностики. Но помимо подготовки команд, требуется создание отделений, и требуется закупка оборудования", - подчеркнула Чистякова.

По ее словам, потребность в педиатрических трансплантациях костного мозгла удовлетворена в России чуть больше, чем на 50%.