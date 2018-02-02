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Путин призвал молодое поколение всегда быть достойным памяти предков

Общество
2 февраля, 17:01 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 2, февраля. /ТАСС

Президент также поблагодарил за работу активистов движения "Волонтеры Победы"

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ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал молодое поколение не только гордиться былыми победами, но и добиваться своих результатов, чтобы быть достойным памяти предков. С такими словами глава государства обратился в пятницу к активистам движения "Волонтеры Победы".

"Мы не просто должны любоваться тем, что было сделано до нас (за это огромное спасибо нашим предкам, без этого не было бы ничего). Но если мы хотим быть на их уровне, мы должны добиваться своих результатов, своих побед и стремиться к ним во чтобы то ни стало, преодолевать трудности, которые перед нами стоят", - заявил президент, отметив, что "препятствий на пути всегда достаточно". Глава государства уверен, что все ребята молодые и талантливые смогут справиться с любыми трудностями.

Путин поблагодарил волонтеров за их работу, отметив, что она очень интересная и нужная. "В этой связи хотел бы кое-что сказать: вы - люди молодые, занимаетесь очень полезным делом". "Но мы все должны об этом говорить и будем об этом говорить, что было сделано нашими предками здесь в Сталинграде и в других героических местах, в других героических битвах. Это очень важно, это фундамент, на котором стоит наша страна", - отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что если бы нынешнее поколение занималось только созерцанием того, что было сделано предшествующими поколениями, то "наших дедов, многие из которых пали, защищая Родину, постигло бы огромное разочарование". Он подчеркнул, что необходимо знать о том, какие были предшествующие поколения, знать "о том, что в наших генах - вот это стремление к победе". Однако, самое важное, по словам Путина, и в мирное время быть достойными тех людей, которые проявляли эти качества в боях за Сталинград.

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