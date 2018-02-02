Посол Австралии в РФ рассказал, что писал диссертацию о Сталинградской битве

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Посол Австралии в России Питер Теш, присутствовавший на прошедшем в пятницу в Волгограде параде в честь 75-летия победы в Сталинградской битве, рассказал журналистам о том, что в студенческие годы писал диссертацию об этом сражении.

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"Лично для меня эта дата связана с моей учебой в университете, потому что я написал свою университетскую диссертацию про Сталинградскую битву. И мне сегодня очень важно и приятно находиться здесь", - сказал посол.

В Волгограде в пятницу проходят торжественные мероприятия в честь 75-летия победы под Сталинградом. После прошедшего утром военного парада на главной площади города, который собрал порядка 30 тыс. зрителей, впервые 2 февраля в Волгограде состоялся воздушный парад с участием 50 боевых самолетов и вертолетов. Над акваторией Волги пролетели самолеты пилотажной группы "Стрижи". В музеях, театрах, на открытых площадках проходят встречи ветеранов с молодежью, концерты творческих коллективов, посетителей угощают солдатской кашей из полевых кухонь.

Сталинградская битва

Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Германия и ее союзники потеряли убитыми, ранеными и пленными до 1,5 млн человек, потери советской армии составили порядка 1,2 млн человек.

Останки многих павших в битве бойцов до сих пор находят в Волгоградской области поисковики и со всеми воинскими почестями хоронят на мемориальных кладбищах и в братских могилах.