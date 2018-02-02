Жители Пекина организовали концерт в память о блокаде Ленинграда и Сталинградской битве

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Жители китайской столицы провели в пятницу "Концерт патриотической песни" в память Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января) и Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля). Выступления солистов, художественных хоров и мастеров бального танца состоялись на сцене Российского культурного центра (РКЦ).

СПЕЦПРОЕКТ Сталинград от первого лица Портреты и воспоминания тех, кто пережил крупнейшее сражение Великой Отечественной

"Сегодняшнее мероприятие посвящено значительным вехам в Великой Отечественной и Второй мировой войне, которая унесла жизни десятков миллионов человек. К сожалению, большая часть жертв пришлась на нашу страну - это самое трагичное событие XX столетия, - отметила руководитель РКЦ, советник посольства РФ в Китае Ольга Мельникова. - Уроки драматического прошлого никогда нельзя забывать, чтобы не допустить их повторения в будущем. <...> Слишком дорогой ценой всему миру достались свобода и счастье - именно поэтому необходимо помнить людей, которые жили и боролись ради нас, ради новых поколений".

Перед началом концерта весь зал стоя почтил минутой молчания память жертв Великой Отечественной и Второй мировой войны. Затем прозвучали такие известные песни, как "Дети войны", "Москва", "Прощание славянки", "Вечер на рейде", был профессионально исполнен "Военный вальс". Присутствующие, в том числе многочисленные представители китайской общественности и российской диаспоры, высоко оценили исполнительское искусство и энергичный энтузиазм выступающих.

Смысловая насыщенность мероприятия

"Этот концерт имеет большое значение, поскольку и Китай, и Россия участвовали во Второй мировой войне, И задача состоявшегося концерта - утвердить принципы мирного сосуществования, напомнить, что всем нам следует избегать войн, - поделился своими впечатлениями с корр. ТАСС Гао Вэй, исполнивший по-русски песню "Моя Москва". - Мы услышали целый ряд выступлений, которые позволили аудитории вспомнить о тяготах военного времени".

По словам пекинской жительницы Ло Цзелань, вместе с несколькими горожанами в форме Красной армии времен Великой Отечественной войны исполнившей на бис произведение "Священная война", спустя многие десятилетия Китай продолжает восторгаться мужеством советского народа, его несломимым духом в борьбе с фашизмом, стремлением защитить мир на нашей планете.

"Никто не желает войны - я имею в виду все человечество, речь идет не об отдельно взятой стране. Мне кажется, такие мероприятия очень полезны, поскольку благодаря им люди не забывают историю", - отметила в свою очередь Фу Тавэй, выступившая с песней "Рябинушка".

Как считает Чай Вэй, исполнившая русскую народную "Соловей", такие концерты помогают укреплять китайско- российскую дружбу, а также стимулируют развитие КНР и России в области культуры и искусства.

"Разрушительная война завершилась более 70 лет назад, но до сих пор мы задумываемся над тем, почему она стала возможна - в результате погибли миллионы солдат и мирных жителей. Однако советские бойцы одержали блестящую победу, о которой мы помним и продолжаем отдавать им за это дань уважения", - подчеркнул в беседе с ТАСС активист Китайской ассоциации выпускников советских и российских вузов (КАВС) Хэ Чжунминь.