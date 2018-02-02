Как на юге России вспоминают Сталинградскую битву

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Масштабным военным парадом в Волгограде и поздравлением ветеранов, митингами и концертами отметили на Юге России 75-летие победы в Сталинградской битве (17 июля 1942 - 2 февраля 1943).

Это сражение стало одним из переломных в ходе всей Второй мировой войны. Фашистская Германия и ее союзники потеряли под Сталинградом убитыми, ранеными и пленными до 1,5 млн человек. Потери Красной Армии составили порядка 1,2 млн человек. Останки многих павших в битве бойцов до сих пор находят во многих районах Волгоградской области и с почестями хоронят на мемориальных кладбищах и в братских могилах.

Центр празднований - Волгоград

Самым масштабным мероприятием в честь годовщины победы в битве, которую историки вместе с битвой на Курской дуге называют "коренным переломом в ходе Второй мировой войны", стал военный парад в Волгограде, собравший порядка 30 тыс. зрителей.

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По площади Павших Борцов прошли 60 единиц боевой техники, колонну возглавил легендарный советский танк Т-34. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-400 впервые были представлены на параде в Волгограде.

В составе парадных колонн прошли самоходные гаубичные установки, танки Т-90, боевые машины пехоты, бронированные автомобили "Тигр". В колоннах прошли 1,4 тыс. солдат и офицеров Южного военного округа, а также курсанты военных училищ, кадеты и юнармейцы. Также впервые 2 февраля в Волгограде прошел воздушный парад.

В мероприятиях, которые еще не завершились, принимают участие около 200 гостей более чем из десятка стран. Впереди лазерное шоу, фейерверк и артиллерийский салют.

Квартира-музей в Астрахани

В Астрахани в рамках годовщины в Музее боевой славы все желающие смогли посетить инновационный проект "Погружение". "Это квартира волгоградского инженера Тракторного завода Константина Колесова 1940-1942 годов. Это уникальный проект, рассказывающий о Сталинградской битве, он объединяет музей, театр и кино", - сообщили ТАСС в пресс- службе Министерства культуры и туризма Астраханской области.

Экспозиции, представленные в каждой комнате этой квартиры, отражают этапы великого сражения. Экспонаты, музыка, звуковые и зрительные эффекты, а также звучащие записи воспоминаний сталинградцев создают особый эффект - эффект присутствия. В 2011 году проект "Погружение" стал победителем VIII грантового конкурса "Меняющийся музей в меняющемся мире".

Мероприятия на Кубани и в Адыгее

Второго февраля на Юге России не только вспоминают о победе под Сталинградом, но и отмечают юбилей освобождения своих регионов от немецко-фашистской оккупации. В частности, в Краснодарском крае в честь годовщины запущен проект "75-летию Великой Победы - 75 героических страниц", который с февраля 2018 года будут проходить мероприятия, приуроченные к значимым военным датам.

В Ленинградском районе Краснодарского края прошел конкурс военно-полевых кухонь: школьники должны были приготовить армейский обед, главным блюдом от каждой команды стала... гречневая каша. Часто ее готовили не только с тушенкой или шкварками, но и с морковью и черносливом.

Отмечают освобождение от гитлеровских захватчиков и в Адыгее. Второго февраля 1943 году советские войска выбили фашистов из адыгейского аула Гатлукай, а 3 февраля 75-летнюю годовщину освобождения будут праздновать жители Майкопа. В субботу на площади Дружбы в центре города пройдет большой митинг-концерт, на котором горожане вспомнят о героизме защитников Отечества и тружеников тыла. Жителей и гостей города ждет большая концертная программа, в исполнении лучших творческих коллективов прозвучат патриотические песни.

Квесты в Крыму

Историки признают, что важную роль в будущем исходе битвы на Волге сыграл Севастополь: за время осады крымского города. которая продлилась с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года, вермахт стянул сюда значительные силы, что на несколько месяцев задержало продвижение оккупантов на сталинградском направлении и позволило советским войскам подготовиться к битве.

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Второго февраля Севастополь присоединился к всероссийской акции - историческому квесту о Сталинградской битве для молодежи.

"Основная задача мероприятия - донести до молодежи истинные исторические факты. В ходе подготовки квеста ветераны Сталинградской битвы помогали собирать фактуру событий, на основе чего был составлен сценарий квеста", - говорится в опубликованном организаторами сообщении.

Подобный квест пройдет 3 февраля и в других городах Крыма - Симферополе, Феодосии, Саках и Джанкое.