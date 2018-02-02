Более 2 млрд руб. необходимо для ликвидации долгостроев в Саратовской области

САРАТОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 2 млрд рублей необходимо для завершения строительства всех так называемых проблемных домов в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Тепин.

"Для того, чтобы завершить строительство всех проблемных домов в регионе, необходимо не менее 2 млрд рублей", - сказал министр.

Он уточнил, что на данный момент на контроле властей находится около 40 домов.

"Мы отслеживаем все дома, все стройки, где возникают какие-либо проблемы. Проводим еженедельные совещания с участием дольщиков, а также застройщиков, ищем новые механизмы взаимодействия с ними, для скорейшего завершения строительства", - пояснил Тепин.

Ранее сообщалось, что 10 так называемых долгостроев были введены в эксплуатацию в области в 2017 году.