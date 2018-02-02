В Москве в 2017 году должники самостоятельно продали имущество на 30 млн рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московские должники самостоятельно продали имущество в 2017 году на 30 млн рублей. Об этом говорится в материалах столичного управления ФССП России.

Новую процедуру, позволяющую должникам самим продавать имущество после оценки пристава, ввели весной 2014 года. Она дает право должнику в десятидневный срок продать имущество стоимостью до 30 тыс. рублей и внести средства на счет приставов.

Как отмечается в материалах УФССП, в 2017 году должники в Москве продали свое имущество на 29,9 млн рублей (в 2016 года - на 9,2 млн рублей, в 2015 году - лишь на 6,9 млн рублей). В то же время эта процедура оказалась более эффективной по сравнению с продажей имущества через торги - сами граждане продали почти 60% имущества, переданного им для самостоятельной реализации.

Всего за минувший год столичные приставы арестовали имущество должников на 28,4 млрд рублей, передали на реализацию через официальные площадки торгов имущество на 15 млрд рублей. Продано было на 1,4 млрд рублей, на 9,8 млрд рублей - отозвано с торгов в связи с невозможностью продажи. Таким образом, через официальные площадки торгов удалось распродать менее 10% выставленного имущества. Имущество на 5,2 млрд рублей было передано взыскателям.