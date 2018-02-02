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Более 115 тыс. жителей Ставропольского края получат доступ к водоснабжению в 2018 году

Общество
2 февраля, 17:22 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 2, февраля. /ТАСС

На эти цели будет затрачено 300 млн рублей бюджетных средств

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СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Девять населенных пунктов Ставропольского края получат доступ к водоснабжению в 2018 году. Общая численность жителей в этих селах, хуторах и станицах превышает 115 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора края.

"В текущем году планируется обеспечить водой девять населенных пунктов с общей численностью населения более 115 тыс. человек. На эти цели будет затрачено 300 млн рублей бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, отбор муниципалитетов для проведения работ по созданию систем водоснабжения шел по заявкам администраций в зависимости от существующей потребности. В итоге для финансирования были выбраны населенные пункты в Шпаковском, Предгорном, Левокумском, Нефтекумском, Советском и других районах.

По данным пресс-службы, бюджетная поддержка позволит построить артезианскую скважину в селе Каясула. В селе Отказном, где ранее были созданы разводящие водопроводные сети, построят две водозаборные скважины - самостоятельно муниципалитет не мог справиться с таким строительством. В хуторе Демино планируется построить водопроводные сети для снабжения 46 участков. Проектно-сметные документы для начала строительства готовы во всех населенных пунктах.

В Ставропольском крае централизованным водоснабжением обеспечены 98,6% населенных пунктов. Ставрополье входит в топ-15 регионов с лучшим качеством питьевой воды.

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