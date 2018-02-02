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Калининград выполнил задачи ФЦП развития на 2017 год в полном объеме

Общество
2 февраля, 17:44 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 2, февраля. /ТАСС

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак отметил, что регион должен стать самым передовым, обустроенным и богатым в стране

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КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Калининградская область полностью выполнила обязательства по федеральной целевой программе развития региона до 2020 года на 2017 год, сообщил в пятницу журналистам в Калининграде заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, прибывший в область с рабочим визитом.

"Впервые, наверное, за многие годы, в прошедшем году обязательства по Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года на 100% выполнены [5,6 млрд рублей, по данным областного правительства]", - сказал Козак, заметив, что это серьезный результат, подтверждающий, что региональные власти ведут активную работу в этом направлении.

По его словам, в 2018 году на реализацию ФЦП развития области предусмотрено средств вдвое больше средств, чем в 2017 году - более 12,2 млрд рублей. "Не просто задача стоит освоить деньги, речь идет о том, что в два раза больше нужно выполнить работ, выполнить обязательства", - сказал вице-премьер.

Вице-премьер обратил внимание на особенность 2018 года для региона, который примет игры ЧМ по футболу. "Необходимо завершить все объекты, которые приурочены к этой дате", - сказал он, добавив, что в этой связи необходимо "обеспечить опережающую реализацию программы комфортной городской среды". "Все зоны активности, все зоны посещения туристов должны быть благоустроены", - сказал Дмитрий Козак.

Козак отметил, что регион постоянно находится в поле зрения федеральных властей и стоит задача сделать его самым передовым, обустроенным и богатым в стране. "Это без преувеличений, такая цель. Калининградская область этого точно заслуживает", - заявил он.

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