Академия грамзаписи США создаст группу по защите интересов женщин

ТАСС, 2 февраля. Национальная академия искусства и техники грамзаписи, присуждающая престижную музыкальную награду Grammy, создаст специальную группу по защите интересов женщин в музыкальной индустрии. Об этом сообщил в письме президент академии Нил Портноу, его слова цитирует в четверг журнал Тhe Variety.

"Академия грамзаписи создаст независимую группу, которая проанализирует каждый аспект деятельности нашей организации и выявит какие действия мы можем предпринять, чтобы преодолеть явные барьеры и бессознательные предубеждения, препятствующие улучшению положения женщин в музыкальном сообществе. Мы поместим себя под микроскоп и разберемся со всеми выявленными фактами", - сказал он.

Ранее 28 января Портноу, отвечая на вопрос журналиста Тhe Variety о том, почему в последние годы женщин заметно меньше среди номинантов и лауреатов премии, заявил, что "женщины, желающие быть музыкантами, инженерами и продюсерами, а также руководить в индустрии, должны приумножить свои усилия". Высказывание президента академии вызвало критику со стороны музыкального сообщества, против него высказались певицы Пинк и Шерил Кроу, а женщины, занимающие руководящие позиции в музыкальной сфере, составили открытое письмо с требованием отставки Портноу.

"Выслушав многих друзей и коллег, я понял, как много боли вызвал мой неудачный выбор слов после трансляции церемонии Grammy. <...> Эти слова, не отражающие мои взгляды, передают реальный опыт слишком многих женщин. Я бы хотел помочь исправить эту ситуацию", - пояснил Портноу свою позицию.

60-я церемония вручения премий Grammy состоялась 28 января в нью-йоркском комплексе Madison Square Garden. Трансляцию вела телекомпания СBS. Триумфаторами церемонии стали американские исполнители Кендрик Ламар и Бруно Марс, получивший награды во всех шести категориях, в которых номинировался.