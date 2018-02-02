"Яндекс.Музыка" в День сурка выяснила, что аудитория слушает на повторе

Аналитики "Яндекс.Музыки" подготовили ко Дню сурка исследование о том, какую музыку пользователи чаще всего слушают на повторе. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"В качестве репитов мы учитывали только непрерывные повторы одного и того же трека — и выявили слушателей-рекордсменов по этому показателю, а также собрали плейлист из самых "повторяемых" композиций", - поясняется в сообщении.

Слушайте <span data-elink="aHR0cHM6Ly9tdXNpYy55YW5kZXgucnUvdXNlcnMvbXVzaWMtYmxvZy9wbGF5bGlzdHMvMTc4Nw==" data-eid="external-link" >На репите</span> — <span data-elink="aHR0cHM6Ly9tdXNpYy55YW5kZXgucnUvdXNlcnMvbXVzaWMtYmxvZw==" data-eid="external-link" >Яндекс.Музыка</span> на Яндекс.Музыке

Лидером среди аудитории до 18 лет оказался пользователь из Краснодара, который 101 раз подряд прослушал песню Gucci Gang американского рэпера Lil Pump. Эта композиция получила популярность в 2017 году, а у клипа около 500 миллионов просмотров на YouTube.

А вот среди пользователей старше 18 лет рекордсменом стал слушатель из Екатеринбурга, сообщают специалисты "Яндекс.Музыки". По их данным, он уже 253 раза без перерыва ставил на повтор детскую песню "В лесу родилась елочка".

Кроме того, аналитики отмечают, что интересы пользователей сервиса сместились в пользу современной популярной и танцевальной музыки, а также рэпа.