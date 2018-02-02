Москалькова просит МВД передать дело правозащитника Титиева на уровень СКФО

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит руководство МВД РФ передать дело главы чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева на уровень Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) для повышения доверия к власти относительно объективности расследования. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

"Татьяна Москалькова обратилась к руководству МВД с просьбой передать дело Оюба Титиева на уровень Северо-Кавказского федерального округа", - рассказали агентству в пресс-службе.

По мнению уполномоченного, это "способствовало бы большей объективности и доверию к власти".

Титиев был задержан утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре в салоне машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов. 11 января Шалинский районный суд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обращался к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку по факту задержания руководителя чеченского правозащитного центра "Мемориал", на что в СК ответили, что оснований для такой проверки нет. При этом сам Федотов не исключал возможности подброса наркотиков в машину Титиева.