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Постпредство РФ при ООН опубликовало грамоту Рузвельта по случаю победы при Сталинграде

Общество
2 февраля, 20:54 UTC+3 ООН ООН 2, февраля. /ТАСС

В постпредстве отметили, что "победа советских войск при Сталинграде принесла миру надежду на полную и окончательную победу над фашизмом"

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ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Постоянное представительство РФ при ООН в 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве опубликовало грамоту, направленную 32-м президентом США Франклином Рузвельтом. Копия документа размещена на странице дипмиссии в Twitter вместе с телеграммой британского короля Георга VI.

Как отметили в постпредстве, "победа советских войск при Сталинграде принесла миру надежду на полную и окончательную победу над фашизмом". "Лидеры стран-союзников в своих поздравительных телеграммах и грамотах искренне восхищались доблестью и силой духа защитников города", - говорится в подписи под историческими документами.

"От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций против агрессии", - написал Рузвельт 17 мая 1944.

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"Упорное сопротивление Сталинграда повернуло события и послужило предвестником сокрушительных ударов, которые посеяли смятение среди врагов цивилизации и свободы. Для того, чтобы отметить глубокое восхищение, испытываемое мной и народами Британской Империи, я отдал приказ об изготовлении почетного меча, который я буду иметь удовольствие преподнести городу Сталинграду. Я надеюсь, что в грядущие счастливые дни этот дар будет напоминать о несгибаемом мужестве, в котором город-воин закалялся в борьбе против сильных и упорных атак своих врагов, и что он будет символом восхищения не только народов Британской Империи, но и всего цивилизованного мира", - говорится в телеграмме из Лондона, датированной 21 февраля 1943 года.

Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, стала одним из переломных сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны. Фашистская Германия и ее союзники потеряли под Сталинградом до 1,5 млн человек убитыми, ранеными и пленными, Красная армия - порядка 1,2 млн человек. Останки павших бойцов до сих пор находят во многих районах Волгоградской области и с почестями хоронят на мемориальных кладбищах и в братских могилах.

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