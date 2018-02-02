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В Волгодонске проверяют инцидент с учительницей, отрезавшей у ученицы прядь волос

Общество
2 февраля, 20:52 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 2, февраля. /ТАСС

По данным регионального министерства образования, учительница волгодонского лицея написала объяснительную и заявление об увольнении по собственному желанию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области начало проверку инцидента в лицее Волгодонска, где учительница, поспорив с ученицей по поводу прически, отрезала у нее прядь волос, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В этой школе есть негласное правило, что девочки сидят на уроках с собранными волосами. Преподаватель сделала замечание девочке, девочка не послушалась преподавателя, сказала, что можете хоть отрезать прядь. В итоге учительница не выдержала и маленький кусочек ножницами отрезала. Мы в курсе проблемы, ведем проверку, разбираемся в ситуации", - сказала собеседница агентства.

По данным регионального министерства, учительница волгодонского лицея написала объяснительную и заявление об увольнении по собственному желанию.

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