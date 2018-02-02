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"Аэрофлот" из-за непогоды перенесет 3 февраля почти 50 рейсов

Общество
2 февраля, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

В авиакомпании отметили, что пассажиров оповестят через колл-центр, а прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с авиационными правилами и стандартами перевозчика

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Аэрофлот" переносит в связи с неблагоприятными метеоусловиями время вылетов 48 рейсов из Москвы и в Москву, которые запланированы на субботу, 3 февраля, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

В частности, сдвигается время вылетов 15 рейсов из аэропорта Шереметьево на ночь и ранее утро воскресенья, 4 февраля, в Стокгольм, Минск и ряд российских городов, в том числе Анапу, Самару, Челябинск, Набережные Челны, Краснодар, Астрахань, Ростов, Сыктывкар, Нижний Новгород, Казань и Воронеж. При этом рейс в Ставрополь 3 февраля переносится на 40 минут с 10:40 мск на 11:20 мск.

Кроме того, меняется время отправления 33 рейсов в Москву в субботу, 3 февраля, на более позднее время того же дня из Мадрида, Улан-Батора, Болоньи, Софии, Брюсселя, Еревана, Минска, Аликанте, Малаги, Милана, Праги и ряда городов России.

В "Аэрофлоте" отмечают, что пассажиры будут оповещены через колл-центр, а прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам самой авиакомпании.

По данным Гидрометцентра России, в течение суток 3 февраля местами по Московской области и Москве ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание снега на провода и деревья, метель, усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах местами снежные заносы.

В воскресенье и понедельник, 4 и 5 февраля, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на дорогах образуются снежные заносы, местами гололедица.

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