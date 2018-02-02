Первый туристический теплоход прибудет в Кинешму в мае 2018 года

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Речной порт в городе Кинешма примет первый теплоход с туристами 7 мая 2018 года. Всего подтверждено более 20 заявок от операторов круизного туризма на организацию рейсов, сообщил журналистам в пятницу врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Первый заход судов в Кинешму намечен на 7 мая 2018 года - прибудет теплоход "Максим Горький". Стоянка заявлена на период с 8 до 12 часов, чтобы туристы смогли посетить местные достопримечательности. Кроме того, на заход в порт Кинешмы подтверждено более 20 заявок от двух крупных российских туроператоров", - сказал Воскрсенский.

По его словам, "с возвращением Кинешмы на туристическую карту страны" наступит новый виток в развитии города. "Это повлечет за собой решение вопросов благоустройства причальной набережной, организации торговли сувенирной продукцией, разработки туристических маршрутов", - отметил глава региона.

В Кинешме ранее действовал крупный грузовой и пассажирский порт, который принимал и обслуживал суда на пути по Волге в Нижний Новгород. Однако после 2000 года его закрыли в связи с невостребованностью и убыточностью пассажирских перевозок. Договоренности о возобновлении круизного туризма в Кинешму были достигнуты с туроператорами в 2017 году при содействии Федерального агентства по туризму.

Кинешма - город, расположенный на берегу Горьковского водохранилища на реке Волге в 100 километрах от областного центра - Иваново. Здесь находятся десятки достопримечательностей и памятников архитектуры, а сам город включен в список исторических поселений федерального значения.