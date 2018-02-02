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Праздник Дня Сталинградской победы завершился в Волгограде салютом и фейерверком

Общество
2 февраля, 21:46 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 2, февраля. /ТАСС

Сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения округа произвели праздничный салют в 30 залпов с интервалом в 30 секунд

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Десятки тысяч волгоградцев, по данным пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), стали в пятницу вечером свидетелями салюта в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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"На набережной Волги, площадях и улицах в центре Волгограда десятки тысяч человек стали зрителями артиллерийского салюта и прокричали победное "Ура!" в честь праздника", - сказал ТАСС офицер пресс-службы ЮВО.

Он уточнил, что сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения округа произвели праздничный салют в 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходовали около 500 фейерверков различных типов. "Для проведения праздничного салюта были привлечены 12 76-миллиметровых орудий ЗИС-3 и три самоходных пусковых установки", - отметил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ЮВО сообщили, что за военным парадом наблюдали около 30 тыс. волгоградцев; в обладминистрации сообщили, что, ориентировочно, авиашоу пилотажной группы "Стрижи" посмотрели 150 тыс. человек.

Праздник длился весь день

В Волгограде весь день проходили торжественные мероприятия в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.

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Утром после военного парада на главной площади города впервые в Волгограде состоялся воздушный парад с участием 50 боевых самолетов и вертолетов.

В музеях, театрах, на открытых площадках прошли встречи ветеранов с молодежью, концерты творческих коллективов, волонтеры Победы провели исторический квест среди школьников и студентов на знание истории Сталинградской битвы.

Многолюдно было вечером и на лазерном шоу - на расположенное рядом с музеем-панорамой четырехэтажное здание, оставшееся со времен Сталинградской битвы в полуразрушенном состоянии, проецировались изображения самолетов и танков, эпизоды боев, восстановление города из руин.

Сталинградская битва, проходившая с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, стала одним из переломных сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны.

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Волгоградская область Великая Отечественная война 75-летие победы в Сталинградской битве
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