В Раде заявили, что программа вакцинации на Украине полностью провалилась

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Вспышки опасных заболеваний на Украине связаны с "безответственной политикой министерства здравоохранения" в сфере вакцинации. Такое мнение ТАСС выразила депутат Верховной рады, доктор медицинских наук Татьяна Бахтеева, анализируя ситуацию вокруг вспышки кори в стране.

"Сегодня, к большому сожалению, можно говорить о том, что из-за безответственной политики руководства минздрава на Украине полностью провалена вакцинация населения", - сказала она, добавив, что "власть должна признать, что на Украине - эпидемия кори".

Бахтеева уточнила, что вспышки кори зафиксированы во всех областях страны. "За весь 2016 год на Украине было зарегистрировано 102 случая кори. В период 2017 года и за январь 2018 года зарегистрировано более пяти тысяч случаев кори, есть смертельные случаи среди заболевших, и количество их растет с каждым днем", - констатировала она.

По словам Бахтеевой, причина вспышки кори напрямую связана с проблемой вакцинопрофилактики в стране, которая "особенно обострились в последние три года, когда закупки лекарств и вакцин были переданы международным организациям". Как следствие, отметила она, - "в большинстве регионов необходимых вакцин надежного качества нет, и Украина имеет довольно низкий уровень плановой вакцинации".

Бахтеева указала, что наряду с корью минздрав официально подтвердил факты таких опасных болезней, как коклюш, столбняк, из-за отсутствия прививок уже фиксируются случаи туберкулезного менингита у детей, многие дети до года не привиты от туберкулеза из-за отсутствия вакцины БЦЖ и составляют группу риска по заболеванию.

Медицинская реформа

Депутат напомнила, что 30 января вступил в силу закон Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", другими словами, - медицинская реформа. Однако она считает, что "теперь у минздрава полностью развязаны руки и есть законные основания проводить навязанные народу Украины псевдореформы в системе здравоохранения".

По мнению политика, руководство министерства здравоохранения уже показало украинцам свое "неумение проводить реформы". "Минздрав провалил закупки лекарств на 2015-2017 годы: лекарства, которые были полностью оплачены, до сих пор не получены; образовался, как минимум, трехлетний провал в программах вакцинации; украинцы покупают лекарства за свой счет", - аргументировала она.

Бахтеева назвала деятельность нынешнего минздрава Украины "невиданным экспериментом над страной, который приведет к демографическому кризису, беспрецедентным эпидемическим вспышкам и угрожает национальной безопасности".

Борьба с корью

По мнению парламентария, власть должна принять срочные меры для борьбы, прежде всего, с быстро распространяющимися опасными заболеваниями. В частности, необходимо признать факт эпидемии кори и получить четкое представление о количестве невакцинированных граждан во всех регионах страны. Рассмотреть вопрос закрытия школ и дошкольных учреждений. "Необходимо собрать Совет национальной безопасности и обороны и заслушать на его заседании и. о. министра здравоохранения, так как ситуация критическая и угрожает национальной безопасности", - уверена Бахтеева.

В течение нескольких дней, по ее мнению, необходимо разработать, а затем реализовать план мер по борьбе с корью на Украине, "а не заниматься популизмом". "Кабинету министров Украины необходимо дать объективную оценку полному провалу закупки вакцин министерством здравоохранения, и как следствие - срыву вакцинации населения", - подчеркнула депутат, добавив, что "подобные меры должны быть приняты без промедления не только по кори, но и по любому другому опасному инфекционному заболеванию, если хотя бы в одном регионе Украины значительно увеличивается количество заболевших граждан".