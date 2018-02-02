Сочинский курорт "Роза Хутор" ожидает роста турпотока этой зимой на 15%

СОЧИ, 2 февраля. /ТАСС/. Крупнейший горнолыжный курорт Краснодарского края "Роза Хутор" в зимнем сезоне 2017-2018 годов планирует принять 920 тыс. райдеров, что на 15% больше, чем в прошлом сезоне. В ближайшие два года турпоток увеличится, для этого на курорте собираются значительно разнообразить апре-ски и наполнить отдых новым содержанием, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по развитию курорта Николай Шленцов.

Горнолыжный комплекс "Роза Хутор" - один из крупнейших в РФ. Он расположен на землях особо охраняемой природной территории "Сочинский национальный парк". В 2014 году здесь проходила часть соревнований зимней Олимпиады.

"В прошлом зимнем сезоне у нас было 800 тыс. гостей. В этом сезоне, судя по его началу, ожидаем рост числа катальщиков в районе 15%", - сказал он.

Из количества - в качество

В настоящее время протяженность горнолыжных трасс курорта превышает 102 километра. На курорте работают 28 подъемников. Система искусственного освежения трасс включает два озера и более 400 пушек. Это помогает продлить сезон катания до 140 дней.

"В течение четырех постолимпийских лет мы занимались количественным интенсивным наращиванием своей горнолыжной инфраструктуры, понимая, что конкурентный европейский уровень - это от 100 км трасс. И пропорциональное количество канатных дорог. В ближайшие годы мы не планируем количественно расширять курорт. Наш фокус на ближайшие годы - качественное развитие курорта", - отметил замгендиректора.

В качестве примера он привел новые сервисы и стандарты безопасности, более требовательные, учитывающие специфику туристов и разную культуру катания. Особое внимание будет уделяться культурным мероприятиям. "Концертный зал, который мы построили и который требует своей программы развития, контента и продюсирования. Он должен стать одним из самых замечательных музыкальных и образовательных центров в Сочи", - считает Шленцов.

Он напомнил, что на курорте принята программа устойчивого развития на 2018-2020 годы. Среди ее разделов: сохранение природы и исторического наследия, энергетическая эффективность, управление отходами, заботе о будущем поколении. "Это наполнение той культурной, событийной жизнью, которая делает отдых на курорте не только интересным и безопасным с точки зрения каталки, но и интересным в принципе, с точки зрения времяпрепровождения", - прокомментировал собеседник.

Единый ски-пасс

По мнению Шленцова, тема единого ски-пасса, которого так ждут туристы, и объединения зон катания "Розы Хутор" и курорта "Альпика" (входит в горно-туристический центр "Газпрома" - прим. ТАСС), которые являются географическими соседям, - важный аспект операционного развития курорта.

"Идею создания единого ски-пасса мы поддерживаем с самого начала. "Альпика" открылась и готова в практическом ключе реализовывать планы по созданию единого ски-пасса. Нами согласованы точки объединения - зоны переката от "Альпики" на "Розу Хутор" и обратно. Наш курорт связан с "Альпикой" канатной дорогой, уже согласованы финансовые, юридические, организационные аспекты. Мы со своей стороны сделали все необходимое, подойдя к границам "Альпики", - сказал он.

Он отметил, что теперь соседний курорт должен "сделать завершающие шаги по объединению навстречу "Розе". "Кроме того, необходимо завершить создание системы управления единым ски-пассом, - уточнил Шленцов. - Но для нас это такой операционный текущий вопрос, это не относится к стратегии нашего развития и теме устойчивого развития".

Сохранить природу

На курорте поддерживает популяции флагманских видов флоры и фауны. Например, краснокнижного черноморского лосося. Это одна из 26 видов рыб, обитающих в реке Мзымта. Первый удар по популяции был нанесен еще в 50-е годы, когда из-за строительства электростанции ареал нереста был существенно ограничен. С 2009 по 2014 год антропогенная нагрузка на Мзымту и биологические виды, обитающие в реке, была также достаточно сильной.

"Мы начинаем процесс восстановления популяции черноморского лосося. Проект запускаем вместе с институтом имени Северцева (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук - прим. ТАСС). Это - не только выпуск мальков в реку, а всесторонне исследование. Прежде всего, нас интересует место данного вида в экосистеме, чтобы спланировать весь комплекс экологических мероприятий", - поделила директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию "Розы хутор" Дмитрий Колосов.