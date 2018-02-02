Президент Финляндии стал отцом в 69 лет

ХЕЛЬСИНКИ, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё, в конце января переизбранный на второй срок, вновь стал отцом в 69 лет. Об этом сообщила в пятницу канцелярия главы государства.

"У президента Саули Ниинистё и его супруги Йенни Хаукио 2 февраля около 20:00 (21:00 мск) родился мальчик. Мать и ребенок, по словам присутствовавшего при рождении отца, чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

О том, что в семье Ниинистё вскоре ожидается радостное событие, стало известно в октябре. В канцелярии тогда президента сообщили, что, поскольку речь идет о событии в личной жизни главы государства, это не повлияет на исполнение его текущих обязанностей.

Ниинистё управляет страной с 2012 года. Ниинистё и Хаукио вступили в брак 3 января 2009 года. Первая жена президента погибла в ДТП в 1995 году.

У Ниинистё есть двое детей от первого брака. Для его супруги, которой сейчас 40 лет, этот ребенок будет первым. В семье президента также есть домашний любимец - бостон- терьер Ленну, который благодаря своему появлению на официальных мероприятиях с президентской четой стал популярен и в других странах мира.