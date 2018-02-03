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В центре Москвы завершился митинг-концерт "Россия в моем сердце"

Общество
3 февраля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Мероприятие состояло из нескольких тематических блоков, каждый из которых включал в себя слова спикера, показ видеоролика и выступление артиста

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© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
Телеведущая Светлана Зейналова и певец Александр Маршал
Телеведущая Светлана Зейналова и певец Александр Маршал
Телеведущая Светлана Зейналова и певец Александр Маршал
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Евгений Миронов
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Олег Газманов
Олег Газманов
Олег Газманов
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
Василий Лановой (в центре)
Василий Лановой (в центре)
Василий Лановой (в центре)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
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© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
Телеведущая Светлана Зейналова и певец Александр Маршал
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Евгений Миронов
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Олег Газманов
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
Василий Лановой (в центре)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Митинг-концерт, посвященный победе в Сталинградской битве, участию российских спортсменов в Олимпиаде, российской операции в Сирии и волонтерскому движению завершился в субботу на Васильевском спуске в российской столице. Об том передает корреспондент ТАСС с места события.

"Сегодня митинги проходят не только в Москве, но и во многих городах России. Мы на митингах отмечаем проводы наших спортсменов на Олимпиаду, поднимаем вопрос санкций, которые были введены против нашей страны, кроме этого, мы отмечаем 75-летие победы в Сталинградской битве", - сказал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, выступая на митинге.

Фадеев отметил, что по сравнению с тяжестью потерь в годы Великой Отечественной войны, нынешние антироссийские санкции "являются булавочными уколами. "Не страшны нам нисколько эти санкции", - уточнил он. Кроме того, Фадеев коснулся участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Южной Корее. "Они (спортсмены) все-таки едут и они будут биться на Олимпиаде, и мы желаем им победы. Справедливость всегда на нашей стороне", - подчеркнул глава ОП.

На концерте также выступил сопредседатель движения "Бессмертный полк", народный артист СССР Василий Лановой.

"Есть великая память о нашей Победе (в Великой Отечественной войне, - прим. ТАСС), о том великом поколении, которое уплатило цену и добилось великой Победы, для того, чтобы сохранить русскую жизнь, русский народ, русскую литературу и русский язык", - сказал он.

Еще одним участником митинга-концерта стал худрук Государственного театра наций Евгений Миронов. Он обратил внимание на труд волонтеров и неоценимую помощь, которую они оказывают благотворительным организациям, "помогая людям, давая им надежду, а иногда и просто спасая жизнь". Он выразил уверенность, что решение объявить текущий год Годом волонтера даст "мощный импульс в развитии добровольческого движения в стране.

Программа концерта

Концерт состоял из нескольких тематических блоков, каждый из которых включал в себя слова спикера, показ видеоролика и выступление артиста. В частности, первый блок был посвящен Сталинградской битве. Спикером по этому блоку выступил Лановой, а в качестве концертного номера прозвучала песня "Случайный вальс" в исполнении Ольги Кормухиной.

Блок, касающийся российского спорта, включал в себя слова олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина и песню "Россия, вперед" в исполнении Олега Газманова.

Блок, посвященный участию российских вооруженных сил в операции в Сирии, был отмечен исполнением певицей Валерией композиции "Мы вместе".

Завершился митинг-концерт песней "Широка страна моя родная", ее исполнила певица Зара в сопровождении детского хора.

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