В Архангельске состоялось открытие восстановленной деревянной мечети

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Самая северная мечеть в России открылась в субботу в историческом центре Архангельска. Деревянная двухэтажная мечеть возведена на том же месте, где она находилась в начале ХХ века, сообщил ТАСС председатель Совета региональной общественной организации "Татарская национально-культурная автономия Архангельской области" Рим Калимуллин.

"Мечеть в Архангельске существовала с 1905 года, после ее постройки макет был сдан нашими предками в библиотеку, где он сохранился. С поддержкой Республики Татарстан мы возродили мечеть, она построена просто один в один как была сто лет назад", - сказал он.

Первое богослужение во вновь открывшейся мечети провел духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. "Россия наша многонациональная, многоконфессиональная страна, и что сегодня на Севере нашей родины мы воссоздали нашу историческую мечеть и торжественно открыли - это показательно для всех наших граждан, что мы живем в государстве, где защищаются права граждан всех национальностей, всех вероисповеданий", - сказал журналистам после торжественной церемонии открытия шейх Равиль Гайнутдин.

На открытии присутствовали главы Архангельской области и Республики Татарстан. "Это самая северная мечеть в нашей стране, возможно, и в мире. Здесь и зодчество деревянное, и традиции российского ислама", - сказал журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что это событие важно для 10 тысяч мусульман, которые проживают в Архангельске. "Сегодня действительно историческое событие, 10-тысячная диаспора мусульман Архангельска обрела свой духовный дом. Это, безусловно, замечательно, потому что мы нуждаемся в том, чтобы прийти и успокоиться, посоветоваться, ощутить духовную близость и сегодня это состоялось", - сказал Орлов.

Деревянное здание мечети в Архангельске было построено в 1905 году. Восстановление началось в 2012 году. Оно было профинансировано объединением "Нур Ислам" при поддержке правительства Республики Татарстан. Строительство затянулось из-за пожара в 2014 году, когда здание было практически полностью уничтожено.