Аэропорт Платов работает по фактической погоде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Ростова-на-Дону Платов работает по фактической погоде, более 20 рейсов на вылет и прилет задержаны из-за тумана, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

По данным Ростовского Гидрометцентра, на территории области сейчас туман, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

"На прилет - девять, на вылет - 12 рейсов (задержано). Работаем по фактической погоде", - пояснили ТАСС в пресс-службе Платова. Как сообщили ТАСС в справочной аэропорта, пока по метеоусловиям рейсы не принимаются и задерживаются.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Северный ветер" (Nordwind), "Победа", UTair из московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково. Также задержаны рейсы авиакомпаний "Азимут", "S7", "Аэрофлот", "Россия", "Победа" из Платова в Самару, Москву и Санкт-Петербург.

Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов принял 1576 рейсов и обслужил 347,9 тыс. пассажиров. Базовым перевозчиком аэропорта является авиакомпания "Азимут", которая выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск.