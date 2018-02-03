Билеты на концерты артистов из КНДР в Южной Корее разыграют среди 150 тыс. человек

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Около 156 тыс. южнокорейцев принимают участие в лотерее, по итогам которой будут выбраны 530 обладателей бесплатных билетов на две персоны на концерты артистов из КНДР в Сеуле и Канныне. Об этом сообщило в субботу японское агентство Kyodo со ссылкой на данные компании Interpark Ticket.

Так, случайным образом будут отобраны 280 человек, которые со своими родственниками или друзьями смогут посетить концерт в Канныне, и 250 человек, которые получат шанс увидеть это зрелище в Сеуле. Помимо упомянутых лиц, на концерты пригласят 1,1 тыс. человек, в том числе членов семей, разделенных Корейской войной, и перебежчиков с Севера.

Концерты состоятся 8 февраля в Центре искусств в Канныне и 11 февраля в Национальном театре в Сеуле. Точная программа выступлений еще не обнародована. Однако, как сообщило ранее южнокорейское министерство объединения, в репертуар войдет много южнокорейских песен. О каком жанре идет речь, пока не известно.

Ранее Республика Корея и КНДР договорились о том, что музыкальный ансамбль "Самчжиён" в составе 140 человек выступит на Юге в период проведения зимних Олимпийских игр.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.