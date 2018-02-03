Петербуржцы вышли поддержать российских спортсменов-олимпийцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Акция "Россия в моем сердце!", которая проходит в субботу во многих городах, собрала тысячи людей в Петербурге, где жители и гости города вышли утром на Греческую площадь перед концертным залом "Октябрьский".

Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, на акцию ждали порядка 10 тыс. человек, однако на площадь пришло больше людей, чтобы поддержать российских спортсменов-олимпийцев.

"Мы планировали, что придет до 10 тыс. человек. Сами видите, что пришло больше - не меньше 12 тыс. точно", - сказали ТАСС в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Корреспонденту ТАСС также удалось убедиться в этом - еще за час до начала мероприятия к проходу на площадь выстроилась очередь, а многие люди с российскими флагами стояли за ограждением.

Погода - не помеха

Переменчивая балтийская погода также не помешала людям выйти на площадь. В пятницу в Петербурге шел снег, а температура воздуха составляла порядка 2 градусов ниже нуля, в субботу, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе стало холоднее - столбики термометров опустились ниже минус 5 градусов, что при влажности воздуха более чем в 80% ощущается как 10 градусов мороза.

"Погода отличная, да и наши спортсмены не на солнечный берег поехали, Олимпиада же зимняя. Все отлично, если не стоять на месте, то совсем не холодно", - сказал ТАСС один из гостей мероприятия Максим, пришедший на акцию с детьми и большим флагом России.

Волонтеры и общественники

Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняли активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также участники движения "Волонтеры Победы" и других добровольческих организаций города - на площади стояли люди с самыми разными плакатами, на которых были написаны названия районов города и учреждений.

"Сегодня мы вышли отметить начало Года добровольчества в России, который объявил президент РФ Владимир Путин, а также наших олимпийцев, которые без символики, без флага и без гимна будут защищать честь нашей страны", - сказал ТАСС координатор "Молодежи ОНФ" и член центрального штаба организации Сергей Боярский.

По его словам, данная акция показывает единство нашей страны. "Мы вышли сегодня поддержать наших спортсменов и будем делать это во время каждого дня Олимпиады. Независимо от того, в какой форме будут выступать олимпийцы - мы все их знаем в лицо и будем болеть за них", - отметил собеседник агентства.

Юные участники волонтерских движений также присоединились к акции. "Волонтерство для меня больше чем увлечение - это дело семейное, моя мама долгое время была руководителем волонтерской организации, вот и я с 2015 года пришла заниматься добровольчеством", - сказала Ирина Гутина, заместитель руководителя регионального отделения общественной организации "Волонтеры Победы".

Она добавила, что своим участием в мероприятии волонтеры хотят показать, что победы российских спортсменов важны под любым флагом. "От лица нашей организации мы хотели сказать, что все наши олимпийские победы в любом случае попадут на страницы истории. Мы занимаемся сохранением исторической памяти и для нас ценно и важно, чтобы ковалось как можно больше побед, поэтому мы вышли поддержать олимпийцев в этой нелегкой ситуации", - отметила собеседница ТАСС.

Пришли поддержать спортсменов добровольцы и постарше - среди гостей мероприятия в синих футболках были члены движения пенсионеров "Серебряные волонтеры". "Раньше я никогда не занималась добровольчеством, а вот теперь, уже на пенсии, решила наверстать упущенное. И, конечно, сегодня мы пришли сюда выразить нашу поддержку олимпийцам", - рассказала одна из участниц движения - Маргарита.

Не форма, а содержание

Российские спортсмены также пришли на Греческую площадь поддержать участников Олимпийских игр - среди них была заслуженный мастер спорта России и обладательница золотой медали по конькобежному спорту Олимпиады 2006 года Светлана Журова. Как рассказала она журналистам, важна не форма, в которой олимпийцы выступят на играх, а содержание - каждый человек, который будет состязаться от имени России.

"Эта акция, несомненно, придаст еще больше уверенности в себе нашим спортсменам. Они видят и чувствуют, что за ними большая страна. Вы знаете, такая поддержка - это лучший допинг, который только может быть у спортсмена", - сказала Журова журналистам.

Она добавила, что акция также дает спортсменам понять, что они сделали правильный выбор. "В последнее время наших спортсменов столько ругали и кто-то даже говорил, что они должны были отказаться от участия из-за запрета выступать под российским флагом. Но когда они видят, что по всей стране проходят такие акции - они понимают, что они сделали правильно", - отметила Журова.

По ее словам, медали, которые завоюют наши олимпийцы в Пхенчхане, будут представлять еще большую ценность, так как "путь на Игры был очень непростой".

Чтобы не замерзнуть

Единению участников мероприятия также способствовал концерт молодежных групп, который заставил не стоять гостей мероприятия на месте и не мерзнуть, выступление творческих коллективов и акробатов. Завершилось мероприятие запуском в небо тысячи воздушных шаров, а также салютом из блестящих конфетти, окрашенных в цвета флага России.