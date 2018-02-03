Акции в поддержку российских олимпийцев собрали в Краснодарском крае более 90 тыс. человек

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Более 90 тыс. человек пришли в Краснодарском крае на акции в поддержку российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

В результате допинговых скандалов последних лет Международный олимпийский комитет (МОК) лишил медалей и запретил участвовать в Играх десяткам российских спортсменов, к Олимпиаде 2018 года в Южной Корее были допущены только 168 россиян, позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции на решение МОК еще 28 атлетов.

Российские спортсмены не могут выступать на Играх-2018 в Южной Корее под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК, теперь они будут соревноваться под олимпийским флагом, с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.

"Всего в Краснодарском крае в акциях участвовали 90,2 тыс. человек, из них 14,5 тыс. пришли на митинг-концерт в Краснодаре", - сказал представитель администрации региона.

Верим в спортсменов

Акция в краевом центре стала самой масштабной. Она началась с митинга, а после этого на уличной сцене выступали творческие коллективы, большие экраны позволили проводить телемосты с другими городами края. Завершилась акция запуском в небо почти 2 тыс. шаров белого, синего и красного цветов - цветов российского флага.

"Спортсмены с полной самоотдачей защищают честь и гордость своей страны, <...> через боль, через "не могу" идут к победе, ради своей Родины. На этой Олимпиаде, в Корее, как никогда россиянам нужна и важна поддержка", - сказала, выступая на митинге, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, депутат Законодательного Собрания края Ирина Караваева.

Акция в городе Сочи, который принимал прошлые зимние Олимпийские игры, собрала около 1,5 тыс. человек.

"Наши ребята поехали защищать российский флаг в Корею. Мы уверены, что они выступят успешно. Мы желаем победы нашим российским спортсменам. Как бы тяжело не было, какие бы нам препоны не ставили, мы все знаем, что все наши спортсмены достойны победы", - сказал ТАСС директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян.

Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.

От Краснодарского края на Игры отправились 12 спортсменов, также в сборную может попасть скелетонистка Мария Орлова, апелляцию которой удовлетворил CAS.