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Японские студенты-лингвисты отправились в Пхёнчхан помогать гостям Олимпиады с переводом

Общество
3 февраля, 15:45 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Решение об отправке студентов приняла японская ассоциация высших учебных заведений

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ТОКИО, 3 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японские студенты, изучающие в университете иностранные языки, в качестве волонтеров отправились в южнокорейский Пхёнчхан, чтобы помочь гостям XXIII зимних Олимпийских игр преодолеть языковой барьер. Как сообщила газета Asahi, первая группа из 67 добровольцев уже отправилась в Южную Корею.

Решение об отправке будущих лингвистов для помощи организаторам Олимпийских игр - жест доброй воли японской ассоциации высших учебных заведений. В нее входят университеты из Кансая, Киото, Кобе, Нагасаки, Нагои и Токио.

Как ожидается, в ближайшее время в Южную Корею отправятся еще около 30 добровольцев из Японии. Они будут помогать гостям и зрителям мероприятия с 4 по 25 февраля.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Свыше 2 тыc. спортсменов из более чем 80 стран будут соревноваться в 15 дисциплинах.

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