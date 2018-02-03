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Карельские парашютисты поддержали российских олимпийцев прыжком с высоты 1500 метров

Общество
3 февраля, 16:30 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 3, февраля. /ТАСС

Несколько тысяч человек пришли на площадь Кирова в Петрозаводске поддержать российских спортсменов

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ПЕТРОЗАВОДСК, 3 февраля. /ТАСС/. Более 10 парашютистов прыгнули с высоты 1500 метров в поддержку российских олимпийцев в рамках митинга-концерта "Вперед, Россия!", который прошел в Петрозаводске. Об этом в субботу ТАСС сообщил председатель федерации парашютного спорта Карелии Алексей Дурягин.

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"В небе над площадью Кирова 13 парашютистов устроили в рамках митинга-концерта показательное выступление, посвященное поддержке наших олимпийцев. Они прыгнули с флагами России, Карелии с высоты 1500 метров", - сказал Дурягин.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе карельского правительства, поддержать российских олимпийцев и выразить с ними солидарность на площади Кирова в Петрозаводске пришли несколько тысяч человек.

Как передает корреспондент ТАСС, собравшихся со сцены приветствовали прославленные карельские спортсмены: гимнаст Александр Баландин, легкоатлеты Андрей Моруев и Александр Смирнов.

"Мы все будем поддерживать наших спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане и будем гордиться их результатами", - сказал участник XXVI Олимпийских игр в Атланте в 1996 году Андрей Моруев.

Как отметил руководитель Олимпийского совета республики Евгений Шорохов, Карелия вместе со всей страной будет переживать за российскую олимпийскую сборную, которая выступит в Корее.

"Мы убеждены, что олимпийское движение и преследование спортсменов по политическим принципам не совместимы. Потому мы требуем от Международного олимпийского комитета (МОК) выполнять свои прямые функциональные обязанности, мы требуем МОК следовать принципам олимпийской хартии", - сказал Шорохов.

Своими выступлениями олимпийцев также поддержали спортивные и творческие коллективы республики.

Всех участников мероприятия угощали блинами с горячим морсом из карельских ягод.

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