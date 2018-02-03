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Северная Осетия лидирует по обеспеченности врачами, но отстает по профильным специалистам

Общество
3 февраля, 16:43 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 3, февраля. /ТАСС

Для выравнивания ситуации в регионе запустят программу повышения квалификации врачей и среднего медперсонала

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Профильных специалистов в здравоохранении не хватает в Северной Осетии, при этом она является одним из регионов в стране с самой высокой обеспеченностью медработниками. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе минздрава республики.

"Северная Осетия относится к регионам с высоким показателем обеспеченности врачами. Показатель обеспеченности в 2016 году на 10 тыс. населения - 54,9, что выше федерального показателя на 48 %, РФ - 37,2, СКФО - 33,8", - сказал собеседник агентства.

Больше всего в республике не хватает анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и наркологов. В республиканских больницах средний возраст врачей превышает 50 лет.

Для выравнивания ситуации минздрав Северной Осетии разработал региональную программу повышения квалификации врачей и среднего медперсонала. На эти цели в 2018 году выделено 4 млн. рублей.

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