Северная Осетия лидирует по обеспеченности врачами, но отстает по профильным специалистам

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Профильных специалистов в здравоохранении не хватает в Северной Осетии, при этом она является одним из регионов в стране с самой высокой обеспеченностью медработниками. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе минздрава республики.

"Северная Осетия относится к регионам с высоким показателем обеспеченности врачами. Показатель обеспеченности в 2016 году на 10 тыс. населения - 54,9, что выше федерального показателя на 48 %, РФ - 37,2, СКФО - 33,8", - сказал собеседник агентства.

Больше всего в республике не хватает анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и наркологов. В республиканских больницах средний возраст врачей превышает 50 лет.

Для выравнивания ситуации минздрав Северной Осетии разработал региональную программу повышения квалификации врачей и среднего медперсонала. На эти цели в 2018 году выделено 4 млн. рублей.