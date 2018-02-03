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Более 3,7 тыс. человек установили рекорд по количеству участников зарядки в Калининграде

Общество
3 февраля, 16:42 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 3, февраля. /ТАСС

Тренировка стала одним из эпизодов массового мероприятия, на котором жители региона поддержали российских олимпийцев

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КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Новый рекорд России по количеству участников массовой зарядки установлен в субботу в Калининграде. На тренировку на площади Победы в самом западном областной центре страны вышли 3721 человек, сообщили ТАСС в министерстве спорта области, подержавшем акцию в поддержку российских Олимпийцев инициированную областной Федерацией футбола.

"В тренировке приняли участие 3 тыс. 721 человек, рекорд был зафиксирован представителем Книги рекордов России", - сказал ТАСС представитель минспорта области Дмитрий Иванов, добавив, что таким образом был побит рекорд по числу участников массовой тренировки, установленный в Барнауле (3012 человек) в прошлом году.

В тренировке в Калининграде приняли участие заместитель председатель областного правительства, министр спорта региона, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Наталья Ищенко, чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Лапиков, бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте Дмитрий Розинкевич, чемпионка мира по самбо 2017 года Анжела Гаспарян, представители учебных заведений Калининграда, спортсмены и учащиеся спортивных школ области, которая изначально выступила инициатором акции.

Тренировка стала одним из эпизодов массового мероприятия, на котором жители региона высказали поддержку российским олимпийцам.

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