Самая северная мечеть России

Самая северная мечеть страны открылась в Архангельске в субботу. Она восстановлена по проекту мечети, которая была построена в 1905 году. Для воссоздания использована часть деревянных конструкций старой мечети и сваи из лиственницы, которые с годами стали прочнее бетона.

Открытие в мороз

В Архангельске сейчас по-настоящему февральская погода: минус 12, пушистый снег и небольшой ветер. Если идти, то хорошо, а если ждать, то холод уже минут через пять начинает пробирать до костей. Открытие мечети было запланировано на полдень, но уже примерно к половине десятого утра к ней начали подходить люди. К двенадцати дня мечеть оказалась заполнена полностью. "Зашли – закрывайте двери! Это же север! ", - настойчиво говорили на входе.

Председатель Совета региональной общественной организации "Татарская национально-культурная автономия Архангельской области" Рим Калимуллин, инициатор возрождения архангельской мечети говорил перед открытием. "Мечеть получилась теплая", - в чем смогли убедиться все гости.

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов (слева направо на первом плане) © Алексей Липницкий/ТАСС

Старые традиции

Первая мечеть в Архангельске была построена в 1905 году, а мусульманская диаспора появилась еще в середине XIX века. Сначала она была невелика, но после голода 1899–1901 годов, произошло массовое переселение татар из Казанской губернии в Архангельск. С 1902 года местные мусульмане поставили перед властями вопрос о разрешении на строительство мечети, на что губернатор дал добро.

"Нашими предками она была построена в 1905 году с разрешения губернатора. Рядом с мечетью была татарская слобода, жили татары казанские и, можно сказать, в то время были торгово-экономические отношения. Наши были там ведущими купцами, у них было шесть магазинов и местными поморами они признавались очень уважаемыми людьми, - рассказывает Рим Калимуллин. – А рядом с мечетью было медресе".

Рим говорит, что очень благодарен жителям Архангельска, что они сохранили проект мечети. После завершения строительства чертежи были сданы в библиотеку, и при восстановлении храма ими пользовались.

После революции минарет и купол разобрали, а с 1931 года и на протяжении 30 лет здание находилось в ведении государственных органов. Затем в нем располагался отряд быстрого реагирования регионального УФСИН. В 2010 году здание мечети было безвозмездно передано архангельской религиозной организации "Нур Ислам", после чего и началось ее восстановление.

Но летом 2014 года, в старом здании мечети произошел большой пожар, после чего ее пришлось восстанавливать вновь. От прежнего сооружения осталось немного, но, например, удалось сохранить сваи из лиственницы. "Когда изыскательские работы проводили, оказалось, что они даже лучше стоят, чем бетонный фундамент. Я был удивлен очень, - рассказывает Калимуллин. – Архангельск построен на болоте, и лиственница с годами становится все крепче и крепче. Кроме свай, мы почти все поменяли, но сделали один к одному. Это северный колорит".

Добрые отношения между нациями и конфессиями

На открытие мечети в Архангельск прибыли председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин и президент Татарстана Рустам Минниханов. Шейх Равиль Гайнутдин на торжественном открытии отметил, что на церемонии присутствуют представители разных конфессии и "это продолжение тех добрых традиций, которые были заложены еще в Российской империи".

"Россия наша многонациональная, многоконфессиональная страна, и что сегодня на Севере нашей родины мы воссоздали нашу историческую мечеть и торжественно открыли – это показательно для всех наших граждан, что мы живем в государстве, где защищаются права граждан всех национальностей, всех вероисповеданий", - сказал журналистам после торжественной церемонии открытия шейх Равиль Гайнутдин.

© Алексей Липницкий/ТАСС

"Это самая северная мечеть в нашей стране, возможно, и в мире. Здесь и зодчество деревянное, и традиции российского ислама", - сказал журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов. В восстановлении архангельской мечети Республика Татарстан принимала непосредственное участие. Средства на ее строительство выделили, в частности, компания "Ак Барс" и "Зеленодольский судостроительный завод".

В Архангельске проживает примерно 10 тысяч мусульман, и как говорили ТАСС уроженцы Азербайджана, Чечни, Татарстана и Дагестана, для всех, независимо от национальности, это очень радостное событие. "Долго ждали открытия мечети мусульмане Севера. Все радуются, - сказал корреспонденту ТАСС уроженец Дагестана Муслим, который уже много лет живет в Архангельске. - Там все естественно, из дерева, как положено в Архангельске, как было раньше".

"Историческое здание, а, что из дерева – это еще и гигиена", - отметил житель Архангельска Саид Асхабов.

Новая архангельская мечеть, как и прежняя, вмещает около 300 человек. "Очень красивая мечеть получилась!", - чуть растягивая слова и заметно волнуясь, сказал ТАСС Рим Килимуллин.

Ирина Скалина