Педагога в Ростовской области уволили из-за дисциплинарных взысканий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко уволили из-за дисциплинарных взысканий. Это решение никак не связано с его жалобой в правительство РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

"Это, в первую очередь, отношения между директором учреждения и работником. Преподавателя уволили не из-за того , что он обратился к Медведеву с письмом, его уволили, потому что у него были дисциплинарные взыскания. То, что он написал письмо никаким образом не могло повлиять на его карьеру", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что заслуженный учитель РФ, заместитель директора Таганрогского металлургического техникума Виктор Макаренко был уволен после того, как инициативная группа техникума во главе с ним написала обращение в правительство РФ о низкой заработной плате.