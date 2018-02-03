Москальковой поступило более 1,6 тыс. жалоб на нарушение трудовых прав в 2017 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. жалоб на нарушения в сфере трудовых отношений поступило в 2017 году уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, поступившем в субботу в ТАСС.

Как следует из сообщения, речь идет о жалобах по поводу невыплаты или задержки выплаты заработной платы, небезопасных условиях труда, а также по иным вопросам, связанных с нарушением трудовых прав работников, из них 129 - коллективных обращений.

"По результатам рассмотрения коллективных и индивидуальных жалоб, во взаимодействии с прокуратурой и органами исполнительной власти оказано содействие в защите прав более 12,4 тыс. граждан, привлечены к ответственности 25 должностных лица (из них к административной - 16, к дисциплинарной - 9) и 13 юридических лиц, возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ ("невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат")", - информирует пресс-служба уполномоченного.

"Все жалобы и обращения, связанные с нарушениями трудовых прав я держу на особом контроле", - заверила Москалькова, слова которой приводятся в сообщении.

По мнению омбудсмена, "нарушение трудовых прав - это не только нарушение закона, это вопиющая несправедливость как в отношении самих работников, так и членов их семей". "Защита трудовых прав - это не только помощь людям, это - наш в клад в преодоление правового нигилизма и достижения стабильности в обществ", - подчеркнула уполномоченный.