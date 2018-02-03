Более 6,5 млн жителей КНР встретят китайский Новый год за границей

ПЕКИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Смирнов/. Более 6,5 млн граждан КНР забронировали заграничные туры на Новый год по лунному календарю (Чуньцзе), сообщила в субботу на своем сайте Китайская академия туризма.

"Жители из более чем 200 городов КНР уже заказали билеты и забронировали гостиницы за рубежом", - отмечается в сообщении.

Наиболее популярными направлениями являются Таиланд, Япония, Сингапур, Вьетнам, ОАЭ и страны Европы. Некоторые китайцы также планируют встретить Новый год в Антарктиде.

По данным академии, в среднем каждый китаец потратит во время зарубежных поездок около 9,5 тыс. юаней (около $1,5 тыс.).

В 2018 году Новый год по лунному календарю наступит в ночь с 15 на 16 февраля и станет годом Огненной собаки.