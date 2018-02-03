Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 6,5 млн жителей КНР встретят китайский Новый год за границей

Общество
3 февраля, 17:22 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Даниил Смирнов

Средний размер трат на поездку составит $1,5 тыс. на человека, сообщила Китайская академия туризма

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Смирнов/. Более 6,5 млн граждан КНР забронировали заграничные туры на Новый год по лунному календарю (Чуньцзе), сообщила в субботу на своем сайте Китайская академия туризма.

"Жители из более чем 200 городов КНР уже заказали билеты и забронировали гостиницы за рубежом", - отмечается в сообщении.

Наиболее популярными направлениями являются Таиланд, Япония, Сингапур, Вьетнам, ОАЭ и страны Европы. Некоторые китайцы также планируют встретить Новый год в Антарктиде. 

По данным академии, в среднем каждый китаец потратит во время зарубежных поездок около 9,5 тыс. юаней (около $1,5 тыс.).

В 2018 году Новый год по лунному календарю наступит в ночь с 15 на 16 февраля и станет годом Огненной собаки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в районе Идлиба сбит военный самолет
2
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
3
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
4
В Львовской области противники новых таможенных правил заблокировали два КПП
5
Welcome Home, или Возвращение на Родину
6
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
7
Швейцарский суд отклонил иск шестерых спортсменов РФ на невыдачу приглашений на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама