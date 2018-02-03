Книжную акцию "С Горьким по пути" запустили в нижегородском метро в год 150-летия писателя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Книжную акцию запустили в нижегородском метро в брендированном составе "Максим Горький" в рамках 150-летнего юбилея писателя. Сотрудники Нижегородской областной научной библиотеки оставили в вагонах десятки книг Горького и других авторов, чтобы пассажиры могли прочитать их в пути. Об этом в субботу журналистам рассказала заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова.

"Готовясь к 150-летию нашего земляка Максима Горького, сотрудники министерства выдвинули идею пустить по линии метрополитена поезд "Максим Горький", этот поезд в январе вышел на линию. <…> Есть уже традиционная в России акция буккроссинг, мы сейчас загружаем книги в вагоны нашего поезда "Максим Горький". Все, кто станут пассажирами этого поезда, могут взять книгу в руки и во время пути почитать, также он ее оставит следующему [пассажиру], а кто-то может принести свою [книгу] и так сказать обменять", - сказала она.

Вагоны состава "Максим Горький" оформлены не только фотографиями писателя, который жил и работал в Нижнем Новгороде, но и цитатами из его произведений.

По словам Забегаловой, идея оставить книги в вагонах пришла после того, как один из нижегородцев оставил свое мнение в социальной сети.

"Мы прочитали мнение нижегородца: "каждый день еду на работу в этом поезде, так нравится, хочется руку протянуть за книгой", мы не могли пройти мимо этого мнения", - добавила она.

Как рассказала ТАСС главный библиотекарь Нижегородской областной научной библиотеки Елена Костромина для акции выбирали не только книги самого Горького. В вагонах оставили журналы об истории, несколько десятков книг нижегородских авторов, российских писателей, классиков. Выбрать для себя книги смогут пассажиры любого возраста.

"Это книги из резервного фонда, то есть с нами читатели делятся своей домашней библиотекой, поэтому получается, что это такой круговорот книг в нашем городе. Конечно, те книги, которые представляют собой ценность культурную и историческую, они сохраняются, у нас есть специализированный отдел книгохранения. И поэтому мы раздаем сейчас эти книги не для того, чтобы уменьшить свой фонд, а для того, чтобы, наоборот, расширить читательскую аудиторию", - добавила Костромина.

150-летие со дня рождения Горького

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО включила 150-летний юбилей писателя Максима Горького, который родился в Нижегородской губернии, в перечень значимых дат в 2018 году.

К марту в Нижнем Новгороде будут отреставрированы три музея, связанные с жизнью Горького в родном городе.

Также запланированы мероприятия, посвященные этой дате.

Максим Горький (настоящее имя - Алексей Максимович Пешков) - русский писатель, прозаик, драматург.

Родился 28 марта 1868 года в городе Канавино Нижегородской губернии (сейчас Канавинский район Нижнего Новгорода).