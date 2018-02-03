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Более 3 тыс. верующих вышли на молебен в поддержку Десятинного монастыря в Киеве

Общество
3 февраля, 19:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, февраля. /ТАСС

Параллельно у храма Рождества Богородицы прошла акция в поддержку его сноса, в ней приняли участие около 200 человек

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КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), вышли в субботу на молебен в поддержку храма Рождества Богородицы Десятинного монастыря в центре столицы.

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"Более 3 тыс. наших верующих пришли на молебен, чтобы поддержать храм Рождества Богородицы Десятинного монастыря и защитить его от захвата", - сообщили корреспонденту ТАСС в информационно-просветительском отделе УПЦ МП.

Так верующие откликнулись на сообщение Десятинного монастыря о том, что "под видом мирной акции архитекторов раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными депутатами парламента, готовят силовой захват монастыря".

Параллельно с церковной службой у стен храма прошла акция, "около 200 участников которой выступают за снос храма и освобождение двух задержанных полицией лиц, которые 25 января пытались его сжечь".

По данным УПЦ МП, в адрес молящихся звучали оскорбления, брань, запугивание и угрозы физической расправы со стороны участников акции. "Среди активистов - представители террористической организации С-14, "Нацкорпуса", "Правого сектора" (запрещен в РФ - прим. ТАСС)  во главе с председателем партии Андреем Тарасенко", - отметили в отделе церкви. За порядком наблюдали около 200 правоохранителей, присутствовали также представители Красного Креста.

Архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых подозревают в попытке поджога храма УПЦ МП, задержали 25 января. Нацполиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. 27 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 60 суток с правом внесения залога в 2,2 млн гривен для каждого.

Десятинный монастырь расположен в историческом центре Киева рядом с первым каменным храмом в Киевской Руси - Десятинной церковью.

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